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"Güneşoğlu: “İsmail Arter Konuştukça Batıyor”

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güneş Güneşoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in konuştukça battığını savundu.

"Güneşoğlu: “İsmail Arter Konuştukça Batıyor”

Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güneş Güneşoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in konuştukça battığını savundu.

11 Haziran 2018 Pazartesi 17:08
"Güneşoğlu: “İsmail Arter Konuştukça Batıyor”


Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güneş Güneşoğlu, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’in konuştukça battığını savundu.
Güneşoğlu, yazılı açıklamasında, Arter’in 4 yılda belediyenin borçlarının azaldığı ve bütçenin iki katına çıktığınıiddia ettiğini ifade ederek, “4 yılda hiçbir gelir getirici yatırım yapmayan bir belediye nasıl borç ödeyip bütçeyi iki katına çıkarttığını bize açıklasın. Yoksa borçlanarak mı 2 katına çıkarttı bütçeyi?” dedi.

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Gazimağusa Bağımsız Belediye Başkan Adayı Güneş Güneşoğlu şöyle devam etti:
“Madem belediye borçları azaltıp bütçeyi iki katına çıkarttı 14Mayıs 2018 tarihinde; 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın verdiği yetkiye istinaden Gazimağusa Belediyesi’den iki kez istediğim2017 Bütçesi,2017 Gelir- Gider Tabloları, 2018 Bütçesi, 01/01/2018-31/03/2018 dönemine ait Gelir-Gider Tablolarının, verilmesine istinaden aldığım cevap; ‘Belediye bünyesinde başka bir birimden tedarik edileceği için,30 gün sonra size iletilecek’ oldu.
Buradan açık açık Sn. İsmail Arter’e tüm kamuoyu önünde soruyorum, bu bilgilerin 12/2006 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasası’nın verdiği yetkiye istinaden yasal hakkımız olmasına rağmen bizden saklanmasının sebebini bize açıklasın. Kimse yasaların üzerinde değildir. Gerekli hertürlü hukuki işlem de yapılacaktır.”
 

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Son Güncelleme: 11.06.2018 20:20
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