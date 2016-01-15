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Güneşoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 32. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Başkanı İsmail Güneş Güneşoğlu, Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 32. ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güneşoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 32. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Başkanı İsmail Güneş Güneşoğlu, Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 32. ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Ocak 2016 Cuma 11:09
Güneşoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 32. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
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 Güneşoğlu, Dr. Fazıl Küçük’ün 32. Ölüm Yıldönümü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı



 Ulusal Birlik Partisi (UBP) Gazimağusa İlçe Başkanı İsmail Güneş Güneşoğlu, Kıbrıs Türk Halkı’nın Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 32. ölüm yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güneşoğlu mesajında, Dr. Fazıl Küçük’ü sevgi, saygı, özlem, şükran ve rahmetle andıklarını ifade ederek, şöyle dedi:

“Liderimiz Dr. Fazıl Küçük; Kıbrıs Türk halkının siyasi örgütlenmesini sağlayarak, bağımsızlığını kazanmasına ışık tutmuştur. Halkımızın İngiliz sömürge idaresinden kurtulmasının, Kıbrıslı Rumlar’la Kıbrıslı Türkler’in adada eşit haklara sahip olduğunun savaşını veren liderimiz unutulmamalıdır ki tüm ömrünü halkının hakkını savunmaya adamıştır.

Halkın Sesi gazetesi ile Kıbrıs Türkü’nün sesini dünyaya duyuran liderimiz, bu yoldaki başarısı sayesinde bu günleri yaşamaktayız. Liderimizi saygıyla anar, şükranlarımı sunarım. Ruhu şad olsun.”

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