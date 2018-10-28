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Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne Gükad’dan Bağış…

BAĞIŞLANAN 3 BİN 600 TL’LİK MİKTAR, MERKEZİN BAHÇE DÜZENLEMESİ İÇİN KULLANILACAK.

Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne Gükad’dan Bağış…

BAĞIŞLANAN 3 BİN 600 TL’LİK MİKTAR, MERKEZİN BAHÇE DÜZENLEMESİ İÇİN KULLANILACAK.

28 Ekim 2018 Pazar 14:30
Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne Gükad’dan Bağış…
BAĞIŞLANAN 3 BİN 600 TL’LİK MİKTAR, MERKEZİN BAHÇE DÜZENLEMESİ İÇİN KULLANILACAK.

Lefkoşa, 28 Ekim 18 : Gişe gelirinin, Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne bağışlanması amacıyla bir süre önce Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) ile TiyatrODTÜ ortak organizasyonuyla Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tarafından sahnelenen, “İstibdat Kumpanyası” oyunundan elde edilen 3 Bin 600 TL’lik tutar, önceki gün merkez sorumlusu Gülay Gündüz Efendi’ye tektim edildi. 

GÜKAD’dan yapılan açıklamaya göre, Merkez’de görev yapan uzmanların ve GÜKAD Yönetim Kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu taktimde, bundan sonra da benzeri işbirliklerinin devam edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. 

BAĞIŞLANAN PARA BAHÇE DÜZENLEMESİNDE KULLANILACAK…

Bağış esnasında kısa bir konuşma yapan Merkez sorumlusu Gülay Gündüz Efendi, bağışlanan 3 Bin 600 TL’lik miktarın Merkezin bahçe düzenlemesi için kullanılacağını belirtti.

Efendi, GÜKAD başta olmak üzere organizasyonun gerçekleştirilmesine katkı koyan TiyatrODTÜ ile Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ile oyunun sahnelenmesi için imkân sağlayan Kuzey Kıbrıs ODTÜ’ye teşekkür etti. 

BU DAYANIŞMA, DAHA SONRA DA DEVAM EDECEK…

GÜKAD Yönetim Kurulu adınaysa konuşan Başkan Reşat Kansoy da, bu dayanışmanın bir başlangıç olduğuna dikkat çekerek, bundan sonraki süreçlerde de iş birliği yapmak istediklerine işaret etti.

(AK/HÖ) FOTOĞRAFLI

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