Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne Halı Saha

HALI SAHAYA HAYATINI KAYBEDEN ENGELLİ GENÇ SERKAN TİP’İN ADI VERİLDİ

BAKAN GÜRPINAR: “KENDİLERİNDEN SONRA ENGELLİ ÇOCUKLARINA NE OLACAĞI ENDİŞESİ TAŞIYAN AİLELERİN EN BÜYÜK İHTİYACI OLAN ENGELSİZ YAŞAM EVİ PROJESİ İHALE AŞAMASINA GELDİ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı “Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi”nde yaptırılan halı sahanın açılışı bugün yapıldı. Sahaya, iki yıl önce hayatını kaybeden merkez öğrencilerinden "Serkan Tip" adı verildi.

Yeter- Nedim Tip ve ailesi, Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği, Londra’da faaliyet gösteren Limasollular Derneği, Dörtgazi Lojistik ve Mustafa Mertekçi’nin katkılarıyla yaptırılan halı saha, engelli gençlerin sağlıklı yaşam sürmesi ve spor aktivitelerinde bulunması için kullanılacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, halı saha açılışına Bakan Aziz Gürpınar, Özel Kalem Müdürü Hasan Daniş, Güzelyurt Kaymakamı Doğan Bağkur, Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda, bakanlık yetkilileri, merhum Serkan Tip’in ailesi ve bölge sakinleri katıldı.

EFENDİ: “ADINI YAŞATMAK İSTİYORUZ”

Güneşköy 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi Sorumlusu Gülay Efendi, açılışta yaptığı konuşmada, merkeze devam eden Serkan Tip isimli gencin ismini yaşatmak istediklerini belirtti ve kendilerine katkıda bulunan kurumlara teşekkür etti.

ÇALUDA: “STÖ-DEVLET İŞBİRLİĞİ ÖNEMLİ”

Kıbrıs Türk Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Melek Çaluda da konuşmasında, engellilerin toplumun diğer bireyleriyle eşit olarak hayatın her alanında yer alması gerektiğine dikkat çekti.

Engellilerin üreten, bağımsız yaşayabilen insanlar haline getirilmesi için devlete ve sivil toplum örgütlerine görev düştüğünü vurgulayan Çaluda, 1 Aralık’ın merhum Serkan Tip’in doğum günü olduğunu ve 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne de dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Çaluda, engelli gençlere spor alışkanlığı kazandırmak ve engelli gençlerin arkadaşlarının ismini yaşatmak için merkeze katkı yaptıklarını belirterek, engellilerin hak ettiği imkanlara kavuşturulması için sivil toplum örgütleriyle devletin işbirliğinin çok önemli olduğunu ifade etti.

GÜRPINAR: “3 MERKEZ... ARALARINDA REKABET VAR”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar ise konuşmasında, ülkedeki ilk 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezinin kendisinin de bakanlıkta bürokrat olarak çalıştığı 2007 yılında Girne’de açıldığını anımsatarak, Gazimağusa ve Güneşköy ile birlikte, merkez sayısının üçe çıkarıldığını söyledi.

Merkezlerin, gençlere daha iyi hizmet vermek için birbiriyle yarıştığını, aralarında rekabet olduğunu ifade eden Gürpınar, sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde Bakanlığın hizmetlerini daha çok noktaya götürmeyi ve çeşitlendirmeyi istediğini kaydetti.

“ENGELSİZ YAŞAM EVİ PROJESİ İHALE AŞAMASINDA”

Kendilerinden sonra engelli çocuklarına ne olacağı endişesi taşıyan ailelerin en büyük ihtiyacı olan Engelsiz Yaşam Evi Projesi’nde ihale aşamasına gelindiğini açıklayan Gürpınar, iki yıl önce hayatını kaybeden merkez öğrencisi Serkan Tip’in adını taşıyan halı sahanın gençlere faydalı olmasını temenni etti.

Açılışın ardından gençler yeni halı sahada başlama vuruşunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Aziz Gürpınar’ın yaptığı futbol maçı da yaptı.