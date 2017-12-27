Gündüz yanıyor, gece sönüyor!

Elektrik ücretlerinin iş yeri sahipleri ve halk tarafından ödenen sokak lambalarının gündüz de yanması sokak lambası ücretlerini cebindeki para ile ödeyen vatandaşın tepkisine neden oluyor. Geceleri zaman zaman yanmayan ancak gündüz vakitleri yanan ve uzun süre sönmeyen bazı bölgelerdeki sokak lambaları görenleri hayrete düşürürken tepki göstertmelerine de neden oluyor..

Haspolat Sanayi Bölgesi'nde uzun süre birçok sokakta yanmayan ve bölgenin karanlıkta kalmasına neden olan ancak kısa bir süre önce tamir edilerek devreye sokulan sokak lambalarının gündüz de yanması bölgedeki bazı iş yeri sahiplerinin eleştirilerine neden oldu.

Bunun yanısıra bazı caddelerde gündüz de yanan cadde ışıkları görenlerin tepkisine neden oldu. Elektrik ücretleri ödenmeyen yerlerde elektrikler kesilirken, gündüz de yanan sokak lambalarının karşılığının elektrik dairesi tarafından ödenip ödenmeyeceği de merak konusu oluyor.

Sokak lambalarının gündüz de yanması, vatandaşa ek ücret yüklenmesine neden oluyor. Elektrik Kurumu'nun bu konularda daha hassas davranması beklenirken, yüksek elektrik faturaları nedeniyle ödeme güçlüğü çeken vatandaşlara, ek ücret yüklenmemesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

Kaynak: Detay