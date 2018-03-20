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GÜNDEM İÇİŞLERİ…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Polis, GKK ve Sivil Savunma bütçelerini onaylamasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın 256 milyon 649 bin 500 TL’lik bütçesini görüşmeye başladı.

GÜNDEM İÇİŞLERİ…

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Polis, GKK ve Sivil Savunma bütçelerini onaylamasının ardından İçişleri Bakanlığı’nın 256 milyon 649 bin 500 TL’lik bütçesini görüşmeye başladı.

20 Mart 2018 Salı 19:11
GÜNDEM İÇİŞLERİ…
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GÜNDEM İÇİŞLERİ…

BÜTÇE MARATONU 

MECLİS GENEL KURULU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİNİ GÖRÜŞÜYOR

ARIKLI: “VATANDAŞLIK GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYEN KİŞİLERİN VATANDAŞLIKLARI İPTAL EDİLMELİ”

CANALTAY: “TÜM İFADELER KAMERA ALTINDA ALINMALI. BU UYGULAMAYLA POLİS ZAN ALTINDA KALMAKTAN KURTULACAK”

AMCAOĞLU: “YENİ ERENKÖY’DEN BAŞLAYARAK DİĞER SORUNLU BELEDİYELERLE İLGİLİ NE ÇALIŞMALAR YAPILDIĞINI DUYMAK İSTİYORUM”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Polis, GKK ve Sivil Savunma bütçelerini onaylamasının ardından  İçişleri Bakanlığı’nın 256 milyon 649 bin 500 TL’lik bütçesini görüşmeye başladı.

Bütçe üzerine ilk sözü YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı aldı.

Arıklı, KKTC’de nüfus planlaması yapılması, bundan evvel nüfusun ne kadar olduğunun belirlenmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı, nüfus konusunda kafalarda soru işareti olmasının devlet ciddiyetine yakışmadığını kaydederek, KKTC’deki nüfusun artırılması konusunda politikalar geliştirilmesi, vatandaşlık bekleyenlere vatandaşlık verilmesi gerektiğini söyledi.

Arıklı, ülkeyi terk eden kök Kıbrıslıların bazı imtiyazlarla ülkeye dönmesinin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Arıklı, “Kök Kıbrıslıları buraya getirmiyorsak doğumu teşvikle nüfusu artırmalıyız. Aile yapımız ciddi erozyona uğradı. Boşanmalar evliliklerden fazla” dedi.

Arıklı, “Tüm bunlara rağmen nüfus artışı sağlanamazsa yaş, eğitim, maddi kriterler belirleyerek bu ülkede yaşayan ve ülkeye katkı koyabilecekler kişileri vatandaş yapın” dedi.

“Sabah gelip öğlen kimlik alıp akşam bu ülkeden gidenler oldu” diyen Arıklı, “Bunlar hepimizi rahatsız eder” dedi.

Erhan Arıklı, vatandaşlık görevini yerine getirmeyenlerin vatandaşlıklarının iptal edilmesini isteyerek, “20 yıl önce kimlik alan ama ülkeye uğramayan insanlar var. Bu insanların vatandaşlıkları iptal edilmeli” şeklinde konuştu.

E-devlet, kırsal kesim arazileri gibi konular üzerinde de konuşan Arıklı, UBP milletvekili Oğuz’un yerinden söz alması üzerine, “UBP’nin en büyük günahlarından biri kırsal kesim arsaları” dedi.

CANALTAY

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay ise, Cezaevi hakkında konuştu, buraya ziyaretinde edindiği izlenimleri aktardı.

Mültecilerin hapishanede tutulduğunu belirten ve bunu eleştiren Canaltay, hapishanede uyuşturucudan hüküm giyen 18 yaş altı gençler olduğunu anımsattı, bu gençlerin diğer mahkumlarla aynı yerde olmaması gerektiğini vurguladı.

Bazı suçluların şartlı tahliyeden yararlanması gerektiğini ifade eden Canaltay, “Tüm ifadeler kamera  kaydı altında alınmalı. Bu uygulamayla polis zan altında kalmaktan kurtulacak” diye ekledi.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu da, Merkezi Cezaevi’nin günün koşullarına cevap vermediğini, yeni cezaevi projesinin temellerinin hükümetleri dönemde atıldığını aktardı.

Nüfus Kayıt ve Muhaceret daireleri ile ilgili de konuşan Amcaoğlu, “Buralardaki sıkıntıları eski bir bürokrat olarak biliyorum” dedi, yapılması gerekenlerle ilgili önerilerde bulundu.

Bazı yasalar konusunda hükümetleri döneminde yapılan düzenlemelere değinen Amcaoğlu,  muhtarların ve belediyelerin sorunlarına da değindi. Babasının 30 yıl muhtarlık yaptığını dile getiren Amcaoğlu, Yeni Erenköy Belediyesi ile ilgili değerlendirme yaptı.

Amcaoğlu, yerel seçimlerin yaklaştığını anımsatarak, “Yeni Erenköy’den başlayarak diğer sorunlu belediyelerle ilgili ne çalışmalar yapıldığını sizden duymak istiyorum” dedi.

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