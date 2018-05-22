Gündem gannavuri!

Kıbrıs Manşet Özel Haber

HP Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’nun sosyal medyadan hint keneviriyle ilgili paylaşımı ülkede gündem yarattı. Her taraftan farklı bir görüşün geldiği hint keneviri ile ilgili tartışmalar dün gün boyu sosyal medyadan devam etti.

Talat Refiker

(Emekli Yüksek Mahkeme Yargıcı)

Ülkemizde tuhaf şeyler oluyor, kısa bir süre önce yerel gazetelerde Lefke‘de dönümlerce kannabis türü uyuşturucu bitkisinin ekildiğini okurken yaşadığımız şaşkınlığı ve kaygıyı atlatmadan bugün bir yenisini Diyalog gazetesinin sürmanşetten verdiği HP’li bir Milletvekilinin kendi adına yaptığı beyanatla yaşama talihsizliği ile karşı karşıya kaldık, Sn. Milletvekili bu tür uyuşturucunun yetiştiriciliğinin ve içiminin suç olmaktan çıkarılması halinde uyuşturucu suçlarının azalacağını buyurdu, öyle anlaşılıyor ki Sayın Milletvekili bu tür uyuşturucu kullanımı ile uyuşturucu dünyasında içici olarak yer alan bir kişinin bir süre sonra bununla tatmin olamayacağını ve ikinci basamak olan eroin kullanımına başlayacağını sonrasında ise kokaine geçiş yapma durumu ile karşı karşıya kalacağını ne duymuş, ne okumuş ne de bu suçlardan mahkum olanların bu illete nasıl başladıklarına dair öykülerini dinleme zahmetine katlanmadan beyanat vermek kolayına gelmiştir. Diğer yandan ülkemizin Kumarhane ve fuhuş ile anılmasından duyduğumuz rahatsızlığa bu şekilde bir yenisi eklenmeyecek mi ? KKTC de kannabis türü uyuşturucunun yetiştiriciliğinin ve içiminin serbest olması halinde ülkemize akın akın müptelanın veya nasıl olsa suç değil gidip bir deneyelim saik’i ile gelmek isteyenleri ve uyuşturucu Babalarının İşadamı kisvesi altında ülkemizde elverişli arazi arayışına gireceklerini hatta daha da ileri giderek yerli işbirlikçileri aracılığıyla Kalkınma Bankasından bile kredi talep edebileceklerini hiç mi düşünmediniz ? Bu pazardan nemalanacak olanların ellerini nasıl ovuşturmaya başladıklarını tahayyül ederek gençliğimizin böylesi bir tehlike ile karşı karşıya kalmasına hizmet etmeyiniz, hiçbir anne babanın, veya insan gibi insan olanın bu Öner’inizi benimsemesi veya desteklemesi olası değildir bunu görmek için lütfen, vekili olduğunuz Kıbrıs Türk’ünün sesine kulak veriniz .

Ahmet Tolgay

( Gazeteci – Yazar )

BAŞKA SORUNUMUZ YOK MU?

Sanki KKTC'nin çözümlenecek başka sorunu kalmamış gibi gündeme getirilen Hint keneviri, (Cannabis), dünya genelinde yasaklı Marihuana (Marijuana) uyuşturucusunun da hammaddesi.. Bitkinin yaprakları tek başına da uyuşturucu olarak kullanılabilir. Alkolün uyuşturucu özelliği, bunun yanında solda sıfır kalır... Ciğerlere ve beyine zararı sigaradan çok daha fazla... Cannabis, denetimli bir üretimle sanayide ve tıpta kullanılabilir. Ama KKTC halen bunun denetimini yapabilecek durumda değil. Denetimsizlik KKTC'yi hallaç pamuğu gibi savuruyor. Cannabis (Hint keneviri) üretimi serbest bırakılırsa KKTC'ye karşı "uyuşturucu ülkesi" şeklinde kötüleme kampanyası başlatılır. Sorunların sarmalındaki KKTC'nin öncelikli konusu elbette ki Hint Keneviri'nin üretimini serbest bırakmak değildir...

EKONOMİ BATAKLIĞA SAPLANMIŞKEN: Milletvekili sevgili kızımız Gülşah Sanver başarılı bir iş kadını olarak iş dünyamızın içinden geldi Cumhuriyet Meclisi'ne... Denetimsizliğin kol gezdiği ülkemizde Hint Keneviri ekiminin serbestiyetini savunup gündem yaratacağına halkı gittikçe daha fazla sarmalına alan ekonomik krizden çıkışın çarelerini araştırıp açıklasa daha iyi olmaz mı?

Prof.Dr.Erhan Arıklı

(Milletvekili – YDP Genel Başkanı)

Ahmet Tolgay Hint Keneviri konusundaki tavrımızı eleştirmiş ve bizi Hükümete destek olmakla suçlamış. Kendisine şu cevabı verdim; "Ahmet Tolgay bey, yorumunuza çok üzüldüm. Ben konuya ekonomik ve çevre sağlığı açısından baktım ve konunun salt uyuşturucu meselesi olarak lanse edilmesinin yanlış olduğunu söyledim.

Özetle; "Hint Keneviri 18. Ve 19 yy da mucize bitki olarak adlandırılan bir bitki idi. Amerika’da ekilmesi mecburi idi. Hint Keneviri bir ilaç hammaddesidir. Yaklaşık 250 civarında hastalığın ilaç yapımında kullanılır.sanayi de de kullanılır. Mesela kenevirden elde edilen plastik çevre dostudur. Bir kaç ay içinde toprak olur. Oysa şu anda petrolden elde ettiğimiz plastik çevre düşmanıdır. 10 dönüm kenevirin çıkardığı oksijen 25 dönüm ormandan daha fazladır. 10 dönüm kenevirden elde edilen kağıdı binlerce ağaçtan ancak elde edersiniz.

Peki bu mucize bitki niye yasaklanmıştır. Bunu petrol tröstlerine sorun. Tam bir Amerikan Emperyalist oyunu ve algı operasyonudur. Büyük petrol sermayesi bu bitkiyi yasaklayarak kendilerine alan açmışlardır. Meseleye bu açıdan bakmak gerekirken uyuşturucu meselesi olarak bakmak yanlıştır..." dedim.

Ayrıca biz Hükümete baston değneği değiliz. Sorumlu muhalefetin gereğini yapıyoruz. Tekdir değil takdir bekleriz...

Ahmet Tolgay

( Gazeteci – Yazar )

Sayın milletvekilim, önce yasama görevlileri olarak bu ülkeyi denetlenebilir duruma getiriniz ve şu Hint Keneviri ekimi ondan sonra gündeme gelsin. Bir sanayi, ilaç ve kimya ülkesi miyiz ki üretim sıkışmasından dolayı şimdi birden bire Hint kenevirlerinin eksikliğini duymaya başladık? Hiç de güncel değil...Zaten ülkede uyuşturulmuş insanlar salgını almış başını gidiyor, uyuşmuş kimlikler maalesef ilkokullara kadar uzandı...Şimdi bir de Hint keneviri ekimini serbest bırakınız bu ülkede çoluk - çocuk millet tam uçsun!.. Bu halimizle denetimini asla yapamayacağımız şu Hint keneviri üretiminden başka sorunu kalmadı mı bu ülkenin? Bu bitkiye henüz tam yasaklama getirilmediği dönemlerde o bitkilerin çevresinde nasıl bir zavallı tufeyli camiası oluştuğunu biz çok iyi anımsarız.. Kimisi akıl hastanesinde ve hisar diplerinde hepsi de perişan olup tükenen tufeyliler...İnternetin belirli sayfalarından alıntı yaparak Hint kenevirinin nimetleri anlatılırken sanki de kalkınmamızın ve esenliğimizin tek kurtuluşunun bu bitkiye bağlı olduğu gibi bir algı yaratmak ne kadar gerekli ve ne kadar gerçekçi şimdi? "Milliyetçi" kesimin uyuşturucunun daha bir yaygınalaşması riskine karşı gösterilen duyarlılığı "yapıcı muhalefet"ten uzak ve "partizanlık" olarak görmesi ise bir başka şaşırtıcı durumdur.. Trafikte on binlerce araç ruhsatsız dolaşır, bu ülkenin ekonomisinin yüzde 60'ı kayıt dışı, postanedeki koliler aylar boyu kaldırılıp çalınır, devletin ecza deposundan denetimi yapılamamış kamyonlar dolusu ilaç atılır, pestisit kalıntılı ürünlerle başa çıkılamaz, Sayıştay ve Ombudsman raporları hep es geçilir, nüfusumuz hala bilinmez, sınırlarımız kevgire dönüştürüldü kaçakçılar tarafından... Daha sayayım mı? Ve siz kalkmış denetimli uyuşturucu ekiminin erdemlerinden söz edersiniz. Bu düşünceye karşı çıktığımız için de parti üyeleriniz bizi partizanlıkla suçlar... E pes yani...

Prof.Dr.Nazım Beratlı

( Araştırmacı – Yazar – Eski Milletvekili )

Hiç konuşulacak birşey değildir bu... Bir miktar keş, gitsin otunu nerden bulursa bulsun... Tıp'ta morfin kullanılıyor diye haşhaş ekimi serbest mi? Türkiye'nin başına haşhaştan neler geldiğini biz unutmadık... Bilmeyenler öğrensin! Kolombiya değil burası...

Ayni çevre, ayni insanlar; bir yandan "sigara yasaklansın" diye bağırır, öte yandan "gannavuri serbest bırakılsın"! Kafa karışıklığı bu düzeydedir...

Memleketin bütün keşleri ansızın iyiliksever kesildi!

"Ağrı tedavisi"! Bir şefkat, bir himmet, aklınız durur...

Tansiyon ilacı yapın madem, insülin üretin, antibiotik yapın, madem insan sağlığına bu kadar meraklısınız!

Aşı üretin, tetanoz serumu, kuduz serumu üretin!

Panadol yapın, panadol... Asetamenofen!

Leblebi gibi gider dünyada... Kapın parayı...

Ovalar Atropa Belladonna dolu, Atropin yapın; su gibi gidiyor dünyada... Nerden çıktı kanserlilerin son devre ağrılarına karşı bu "muaşşaka"?

Morfin var zaten, ya beleş...

Ama sadece izinli doktorlara, kontrol altında veriliyor...

Dane dane da kime yaptığını bakanlığa bildiriyorsun...

Mesele de o! Onu kapişari edebilseler, gannav çok hafif ve de çok daha pahalı...

Emekli eğitimci Ahmet Evrensel :

"Zamanın değiştiğinin farkında olmamak buna denir. 1945 yıllarında Çağlayan yolu yaz aylarında Türk kesiminin gezme yolu idi. HALK SİNEMASI yanındaki Halk Bahçesinin yola bakan ön kısmı, aileler için yapılan locaların etrafı gannavuri bitkileri ile çimlenirdi. Kimsenin aklına kesip içme gelmezdi. Sinemalarda küle içinde kavrulmuş satılıyordu. İçen vardı.

Sallaklardan Sıçırık. zannederim bir de hoca ..fırıncı ismini hatırlamadığım biri.

Sayılı üç beş kişi.

Hatta bir defa Rum stadyumunda Çetinkaya maçında bu arkadaş içmeye başladığı zaman dumanı koca yan türübünü rahatsız etmişti.

Yani halk nargile dışında uyuşturucu kullanmanın kötülüklerini biliyordu.Şimdi her çeşit uyuşturucunun kullanıldığı zamanda bu davranışı anlamak güç. Hele Üniversite Öğrencilerinin eczanelerden Öksürük şurubu alıp uyuşmaları anlaşılır gibi değil.

Genç arkadaşlar bu gibi görevleri hedef aldıklarında eski arşivlere, gazetelere göz atmalı. Biri kalkar ben silah kullanmam. İnsanlara zarar vermem derse. Öteki kalkar uyuşturucu serbest kalsın derse.....

Anlamak zor. Yoksa Pkk’nın gelirlerine mi özendi!

Uyanalım seçilmiş arkadaşlar. Bütün sorunlar sanki çözülmüş de

Parlak önerilere mi Sıra geldi...."