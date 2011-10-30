Günde iki mağaza açarak büyüyecek

Türkiye’nin en büyük ayakkabı üreticilerinden Hangar, Alışveriş Merkezlerinde yer bulamayınca sokağa inme kararı aldı. Son bir ayda 26 mağaza birden açan firma, kurduğu 50 kişilik mağaza timiyle her gün 2 yeni mağaza açmaya hazırlanıyor.

AVM yönetimlerinin yerli üreticilere yer vermekten çekindiğini söyleyen Hangar Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Selçuk, “Maalesef pek çok AVM’ de ithal markaların baskısı nedeniyle yerli üreticiye karşı bir ön yargı var. Biz de firma olarak boşa zaman harcamaktansa yönümüzü sokağa çevirdik. Tüm alt yapı yatırımlarımızı tamamladık. Projesi biten mağazalarla birlikte 10 Kasım tarihine kadar 110 mağazaya ulaşmış olacağız. Edirne’den Van’a kadar tüm illerde mağaza açacağız” diye konuştu.

Türkiye genelindeki 92 mağazasıyla 550 kişiye istihdam sağlayan firma 400 mağazaya ulaşarak 2500 kişiye istihdam sağlamayı hedefliyor. Hangar Ayakkabı olarak uzun dönemdir yeniden yapılanma çalışmaları yürüttükleri bilgisini veren Yönetim Kurulu başkanı Alpaslan Selçuk, halihazırda 1000’in üzerinde satış noktaları bulunduğunu fakat yeni dönemde francheise yerine kendi mağazalarını açacaklarını söyledi.

Bu kapsamda kurban bayramı sonrası hızlı bir mağazalaşma yatırımına girişeceklerini anlatan Selçuk, “AVM’lere rakiplerimizin baskısı nedeniyle alınmadık. Bu konuda rekabet kurumuna başvuru yapacağız. AVM yönetimlerinin oyalamaları nedeniyle gecikmiş olan mağazalaşma sürecini, şimdi caddede büyüyerek gerçekleştireceğiz. Yeni stratejimizle Haziran 2012’ye kadar Türkiye ayakkabı pazarının yüzde 25’ini elde etmeyi hedefliyoruz.

Son bir ayda 26 mağazanın açılışını yaptık. Bayrama kadar 15 tane daha açacağız. Artık tek tek değil her gün ortalama 2 mağaza açarak koyduğumuz hedefe mutlaka ulaşacağız. 50 kişilik ekibimiz Türkiye’nin tüm illerinde fizibilite çalışması yapıyor. Edirne’den Van’a kadar aynı kalite ve fiyatta ayakkabı almak mümkün hale gelecek” diye konuştu.

SANAYİCİYE ELEMAN LAZIM İŞKUR SOKAĞA İNSİN

Türkiye’de yüzde 9’lara yaklaşan işsizlik sorununa karşı sanayicinin istediği elemanı bulamadığından yakınan Alpaslan Selçuk, “Hükümet İŞKUR’u da yeniden yapılandırmalı. Kurum şu anki hantal yapısıyla ne sanayicinin eleman ihtiyacına yetişebiliyor ne de işsiz gençlere çare olabiliyor. 2000 yeni elemana ihtiyacımız var fakat İŞKUR yetkilileri bize verdiği hiçbir sözü tutamadı. Biz kendi işçimizi kendimiz yetiştiriyoruz. İŞKUR üzerine düşen görevi hakkıyla yapsa Türkiye’de işsizlik sorunu falan kalmaz. Tüm sektörler kurumun kapısına eleman için gidiyor ama eli boş dönüyor. İŞKUR masa başından kalksın, eğitim kurumları, kaymakamlıklar ve sanayiciyle işbirliği yaparak, çıraklık ve benzeri okullar açıp tüm sektörlerin kalifiye eleman sorununu çözsün. Bize çalışan üreten, üreten kalifiye eleman lazım. Türkiye'nin her yerine yayılmış şubeleri olan bu kurum devletin parasını heba etmesin” diye konuştu.

YERLİ ÜRETİM YAPARAK CARİ AÇIĞI ÖNLÜYORUZ

Türkiye’nin en büyük yatırımlı tam entegre ayakkabı fabrikasına sahip olduklarını anlatan Alpaslan Selçuk, ithal etmek yerine yerli üretimi tercih ederek ülke geleceğine ve istihdamına yatırım yaptıklarını ifade etti. 500 milyon dolara ulaşan ayakkabı ithalatının son 3 yılda hiç artmadığını kaydeden Selçuk, “Uyguladığımız fiyat politikası sayesinde ithalatın önüne geçtik. Türkiye’ye iyi ayakkabıyı ucuz fiyata üretmeyi ve satmayı öğrettik. Artık rakiplerimiz bile ucuz fiyatla daha çok adet satılabileceğini öğrendi. Bu sayede enflasyonun düşmesine de katkı sağladık. Sektörün gelişimi için sezonluk çalışmak yerine bilinçli ayakkabı zincir marketlerini oluşturmak gerek. Artık esnafı zora sokan ayakkabı toptancılığının bitmesi ve ayakkabıcıların uzun soluklu kayıt içi ekonomiye girmesi gerek” dedi.