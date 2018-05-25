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Günde 6-7 saat uyumak ölüm riskini azaltıyor

Sağlıklı yaşam için çalışma günlerinde yeterince uyuyamayan kişilerin, izin günlerinde bu eksiliği gidermesi gerektiği belirtildi.

Günde 6-7 saat uyumak ölüm riskini azaltıyor

Sağlıklı yaşam için çalışma günlerinde yeterince uyuyamayan kişilerin, izin günlerinde bu eksiliği gidermesi gerektiği belirtildi.

25 Mayıs 2018 Cuma 15:15
Günde 6-7 saat uyumak ölüm riskini azaltıyor

"Journal of Sleep Research" dergisinde yayımlanan çalışmada,  araştırmacılar, hafta içi geceleyin 5 saat ya da daha az uyuyan 65 yaş ve  altındaki kişilerde uyku eksikliği hafta sonu telafi edilmediği sürece ölüm  riskinin, günde 6 ya da 7 saat uyuyan kişilerden yüzde 65 daha fazla olduğunu  ortaya koydu.

Çalışmanın lideri İsveç'teki StockholmÜniversitesinden Profesör  Torbjörn Akerstedt ve ekibi, 1997 yılında İsveç'te, 38 binden fazla yetişkinden  çalışma ve izin günlerindeki uyku süreleriyle ilgili bilgi topladı.

Araştırmacılar, sonraki 13 yıla kadar, ülkenin ulusal ölüm kayıtları  ile bu kişilerdesağlık durumunu iyileştirecek ya da ölüm riskini artıracak  faktörleri inceleyerek katılımcıları gözlemledi.

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Çalışmada, gecede beş saat ya da daha az uyuyan 65 yaş ve altındaki  kişilerdeki ölüm riskinin, günde 6 ya da 7 saat uyuyan kişilerden yüzde 65 daha  fazla olduğu ancak çalışma günlerinde yeterince uyumayan fakat izin günlerinde  uyku eksikliğini telafi eden kişiler için bu bağlamdaki ölüm riskinde her hangi  bir artış olmadığı bildirildi.

Akerstedt, yeterince uyumamanın, her biri ölüm riskini artıran felç,  kalp hastalığı, metabolik sendrom, hipertansiyon ve obezite gibi çeşitli sağlık  sorunlarına yol açtığının altını çizdi.

Günde 8 saatten fazla uyumanın da zararlı olduğuna değinilen  çalışmada, aynı zamanda, uyku düzeni ile ölüm riski arasındaki bağın 65 yaşından  sonra ortadan kaybolduğu kaydedildi.

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