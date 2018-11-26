Güncel Konuşmalar Yapıldı

MECLİS GENEL KURULU TOPLANDI (3)

Lefkoşa, 26 Kasım 18 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda daha sonra Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin aldığı kararları gösteren cetvel bilgiye getirildi.

Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, bir komite raporu üzerine, okul öncesi eğitimde öğretmen yardımcısı kadrosuyla ilgili münhal açılmadığını dile getirdi.

Birçok kişinin bu makamlara okul aile birlikleri vasıtasıyla istihdam edildiğini kaydeden Özdenefe, Kamu Hizmeti Komisyonu vasıtasıyla istihdam edilmesi gereken kadroların bu şekilde doldurulduğuna işaret etti.

Genel Kurul’da güncel konuşmalar da yapıldı.

ÖZTÜRK

UBP Milletvekili Yasemin Öztürk, “Kadın ve Çocuk Hakları” konusunda konuşma yaptı.

KKTC’de sadece bir sığınma evi olmasını eleştiren Öztürk, kadının maddi imkanı olduğu zaman daha güçlü olabildiğini, kadınların ekonomik hayata daha çok katılması için imkan tanınması gerektiğini söyledi.

Şiddetin sadece fiziksel olmadığını ifade eden Öztürk, şiddet ortamında büyüyen çocukların da yetişkinlik dönemlerinde farklı problemler yaşadığına işaret etti.

Şiddet görüp sessiz kalan birçok kadın bulunduğuna da değinen Öztürk, şiddetin sadece fiziksel olmadığını belirterek, şiddeti önlemek için sadece cezanın yeterli gelmediğini söyledi.

Öztürk, bunların önlenmesi için de çocuk yaştan itibaren eğitim vermek gerektiğini vurguladı.

TÖRE

Meclis Başkanı Vekili ve UBP Milletvekili Zorlu Töre “Bir EOKA’cının Büstünün Dikilişinde Yaşananlar”la ilgili konuştu.

EOKA’cının heykelinin açılışına Yunanistan Cumhurbaşkanının dahi katılabildiğini anlatan Töre, Güney Kıbrıs’taki yaşayış biçimlerini, çocuk yaştan itibaren kilise ve Helenizm eğitimi verilmesini takdir etmek gerektiğini söyledi.

Töre, Türkiye’nin tek taraflı müdahale hakkı ortadan kalktığında yaşanabileceklere ilişkin görüşlerini de paylaşarak, tüm bunların Kıbrıs Türklerinin aklını başına alması gerektiğini gösterdiğini belirtti.

Töre, TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Rumların ne istediğini bilmediğiyle ilgili açıklamasına atıfta bulunarak “Aslında Rumlar ne istediğini biliyor ve bu hiç değişmiyor” dedi.

Töre, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin olmadığı bir değişiklik yapılmayacağını vurguladı.

Töre’nin konuşmasının ardından Genel Kurul çalışmalarını tamamladı.

Meclis Genel Kurulu’nun gelecek birleşimi 3 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da yapılacak.

(AK/ŞEB)

Haber: Arzu Köprülü