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19 Ocak 2017 Perşembe 19:35

GÜNAY KİBRİT'İN BÜYÜK ACISI

GÜNAY KİBRİT'İN BÜYÜK ACISI
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GÜNAY KİBRİT'İN BÜYÜK ACISI

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Genel Başkanı Günay Kibrit eşini kaybetti . Bugün akşamın ilk saatlerinde hayatını kaybeden Bengül Kibrit'in genç yaşta ölümü başta eşi ve ailesi olmak üzere tüm ülkede derin üzüntüye sebep oldu. Genç yaşta hayatını kaybeden Bengül Kibrit'in cenazesi 20 Ocak 2017 Cuma günü ikindi namazını müteakip Gönyeli Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası Gönyeli mezarlığında defnedilecektir.

Ziya Emir Group ve Kıbrıs Manşet ailesi olarak Kibrit ailesinin acısını paylaşırken merhumeye Yüce Allah'tan rahmet, başta değerli dostumuz Günay Kibrit olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

 
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