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Gümüşdağ: “Damacana Suları, Sağlık Bakanlığı’nın Merceği Altında”
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Gümüşdağ: “Damacana Suları, Sağlık Bakanlığı’nın Merceği Altında”

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ MÜDÜRÜ GÜMÜŞDAĞ, VATANDAŞLARIN DAMACANA SULARIYLA İLGİLİ DİKKAT ETMESİ GEREKENLERİ DE AÇIKLADI

Gümüşdağ: “Damacana Suları, Sağlık Bakanlığı’nın Merceği Altında”

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ MÜDÜRÜ GÜMÜŞDAĞ, VATANDAŞLARIN DAMACANA SULARIYLA İLGİLİ DİKKAT ETMESİ GEREKENLERİ DE AÇIKLADI

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:07
Gümüşdağ: “Damacana Suları, Sağlık Bakanlığı’nın Merceği Altında”

TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ MÜDÜRÜ GÜMÜŞDAĞ, VATANDAŞLARIN DAMACANA SULARIYLA İLGİLİ DİKKAT ETMESİ GEREKENLERİ DE AÇIKLADI

Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Yeşim Gümüşdağ, damacana sularının Sağlık Bakanlığı’nın merceği altında olduğunu açıkladı.
Gümüşdağ yaptığı yazılı açıklamada, ülkede üretilen ambalajlanmış suların daha kaliteli ve sağlıklı üretimi için denetlemelerin hız kesmeden devam ettiğini, ayrıca damacanaların beş yıl kullanım süresiyle ilgili kararın uygulamada olduğunu hatırlattı.
Gümüşdağ, damacana suyu denetimlerinin AB mevzuatına uygun ve dünya uygulamalarına paralel kriterlerle ve ülke koşulları da göz önünde bulundurularak sürdürüldüğünü dile getirdi.
Gümüşdağ, denetimlerde tesislerin hijyenik şartlarda faaliyet yapıp yapmadıklarına, başka bir suya ait kaplar kullanılıp kullanılmadığına, yıkama ve durulama ünitelerine, tesise ait laboratuvara, analizlerin düzenli yapılıp yapılmadığına ve suların depolanma koşulları ve suya insan sağlığına zarar verecek yabancı ve zararlı maddeler katılıp katılmadığı gibi noktalara da bakıldığını vurguladı.
Gümüşdağ, denetlemelerde tüm bu hususlara dikkat edildiğini ve koşullara uymayan işletmelere gerekli cezaların verildiğini vurguladı.
“ANALİZLER DÜZENLİ YAPILIYOR... DAMACANA KULLANIM SÜRESİ 3’TEN 5 YILA ÇIKARILDI”
İçme sularının mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerinin her ay dolum tesislerinden alınan numunelerle düzenli olarak yapıldığını da belirten Gümüşdağ, şu bilgileri paylaştı:
“Şu anda tüm analizler her ay düzenli olarak yapılıyor. Kimsenin endişe duymasına gerek yok. Ancak şunun da altını çizmek de fayda var ki, su işletmecileriyle yapılan ortak toplantılarda varılan konsensüsle damacana kullanım süresi 3 yıldan 5 yıla çıkmıştır. Bu yönde gerekli tüzük değişikliği de yapılmıştır. Bazı haberlerde ifade edildiği gibi 7 yıl söz konusu değildir.”
Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Yeşim Gümüşdağ, denetimlerde gerek tesislerde, gerekse piyasada satışa sunulan ürünlerden numuneler alındığını, analizlerde ise hem mikrobiyolojik hem de kimyasal incelemeler yapıldığını bildirdi.
VATANDAŞLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Gümüşdağ, Bakanlık tarafından temmuz ayı başında 37 işletmenin denetlediğini ve gerekli koşulları yerine getirmeyen işletmelere uyarı ve cezaların verildiğini de anımsatarak, damacana suyu kullanan vatandaşlara da aldıkları ürünle ilgili şu hususlara dikkat etmeleri konusunda çağrı yaptı:
“Tükettiğiniz damacana suyun Sağlık Bakanlığı tarafından izni olup olmadığına, etiketli olup olmadığına, üzerinde izin tarihi ve sayısının bulunup bulunmadığına bakılmalıdır.
Suyun markasının bulunmasının yanı sıra imal ve son kullanma tarihi, parti ve seri numarası, şirket logosunun ayrıca damacana ambalaj üzerinde kabartma ile yazıyor olması gerekmektedir. Güvenlik bandına önemle dikkat etmek gerekir, suyu açanın ilk siz olduğunun göstergesidir. Damacananızı belirlenen kriterlere göre muhafaza etmeniz gerekmektedir. Serin, kuru ve direkt güneş ışığına maruz kalmayan temiz bir ortamda muhafaza edilmelidir. Damacanalar evlerde başka amaçla kullanılmamalıdır. Damacanaların temizlenmesinde çamaşır suyu, fırça gibi tahriş edici maddeler kullanılmamalı, damacana temizliği su üreticisine bırakılmalıdır. Deforme, yıpranmış damacanalardaki sular satın alınmamalıdır. Damacana suyu kullanılan su sebillerinin temizliğine azami dikkat edilmelidir. Damacana açıldıktan sonra 5 litrenin üzerindeki ürünlerin maksimum 7 gün içerisinde tüketilmesi gerekmektedir."
 

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Son Güncelleme: 02.08.2018 16:35
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