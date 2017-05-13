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13 Mayıs 2017 Cumartesi 09:04

Gül’ün Banka Hesabı Mercek Altında

Gül'ün Banka Hesabı Mercek Altında
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Çalıştığı şirkette zimmetine para geçirdiği gerekçesi ile önceki gün gözaltına alınan Burak Gül aleyhindeki soruşturma devam ediyor

Güzelyurt’ta faaliyet gösteren bir iletişim şirketinde satış sorumlusu olarak çalışan Burak Gül, Alsancak’ta faaliyet gösteren bir marketteki “kontur yükleme pos cihazlarına”, geçtiğimiz Mart ayında 62 bin 149 TL tutarında kontur yüklemesi gerekirken, 21 bin 701 TL kontur yükleyip geriye kalan parayı zimmetine geçirdiği gerekçesiyle önceki gün şikâyet üzerine tutuklandı.

Olayın basında duyulmasının üzerine Gül’ün iletişimde olduğu birçok iş yeri daha polise şikâyette bulundu.

Alınan 3 günlük tutukluluk süresi dolan zanlı, dün ek tutukluluk talebiyle yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğulları, zanlı hakkındaki soruşturmanın ciddiyetine dikkati çekerek 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına karar verdi.

Gül’ün çalıştığı iş yerleri soruşturuluyor

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Mustafa Güneş, Burak Gül’ün “çek sahtelem, tedavüle sürme, evrak sahteleme, tedavüle sürme ve sahte davranışla para temini” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis, olayın Lapta Polis Karakolu’na, 8 Mayıs tarihinde, market sahibi E.İ.’nin şikâyeti üzerine geldiğini anımsatarak, Gül’ün tutuklandığını söyledi.

Zanlı aleyhinde alınan 3 günlük tutukluluk süresinde, ada genelinde iletişimde olduğu iş yerleri ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattıklarını belirten Güneş, kontur atılan ilgili şirketlerden Ocak ayı itibarı ile döküm beklediklerini kaydetti.

432 bin 410 TL yatırım bulundu

Polis memuru Güneş, zanlının banka hesaplarının inceleme altına alındığını ve alınan hesap dökümünde 100 adet toplam 432 bin 410 TL çek yatırımı olduğunu söyledi.

Burak Gül’ün patronunun, konu çek yapraklarından 4’ü üzerindeki imza ve ciroların kendisine ait olmadığını ve yapraklar üzerine yazılan toplam 23 bin 014 TL’den de haberi olmadığını polise söylediğini kaydeden Güneş, ayrıca Gül’ün patronunun alacağı olmadığını ve çeklerin üzerine bulunan bankayla çalışmadığını da polise bildirdiğini kaydetti.

Çeklerin sahtelenmiş olduğu düşünülüyor

Burak Gül’ü mahkeme emriyle tutukladıklarını ifade eden polis memuru Güneş, zanlının üst aramasında yine ayni markete ait olan ve sahtelendiği düşünülen 8 bin 808 TL yazılı çek yaprağının bulunduğunu ve emare olarak alındığını söyledi.

Birçok iş yeri şikâyetçi

Polis, olayın basında duyulmasının ardından Gül ile temas halinde olan birçok iş yerinin polise giderek şikâyette bulunduğunu ve yeni şikâyetlerin de gündemde olduğunu kaydetti.

Birçok hesap dökümünün beklendiğini ifade eden Güneş, zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. 
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Gül’ün Banka Hesabı Mercek Altında
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