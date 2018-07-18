Gültekin, Mağusa Kaymakamı Serpal oldu

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NIN BÜROKRATLARINDA DEĞİŞİKLİK

YEREL YÖNETİMLER İLE TAPU VE KADASTRO DAİRESİ MÜDÜRLÜKLERİNDE DE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ VAR

İçişleri Bakanlığı’nın bürokratlarında değişikliğe gidildi.

17 Temmuz tarihli Resmi Gazete’ye göre, Lefkoşa Kaymakamı İbrahim Basri görevden alınırken yerine Hüseyin Gültekin atandı.

Gazimağusa Kaymakamı Dürdane Acı görevden alınırken, bu göreve Kemal Serpal getirildi.

İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Müdürü Türel Öksüzoğlu görevden alınırken, yerine Fatma Serinkan atandı.

Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Berna Selengin görevden alınırken, bu göreve Arif Ozankaya getirildi.

Atanan bürokratlar bugün itibarıyla görevlerine başlayacak.