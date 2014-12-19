Gülle: Cengiz Topel Hastanesi’nin Seviyesi Asla Düşürülmeyecek

“GÜZELYURT MERKEZİNE BİR HASTANE YAPARAK LEFKOŞA’YA DOĞRU OLAN HASTA AKIŞINI DURDURMAYI HEDEFLİYORUZ”

Sağlık Bakanı Ahmet Gülle, Cengiz Topel Hastanesi’nin hizmet seviyesi düşürülmeden, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi ile daha da yükseltilerek, ikinci basamak sağlık hizmeti veren bir hastane olarak geliştirileceğini açıkladı.

Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla açıklama yapan Bakan Gülle, hükümetin ülkede birçok alanda olduğu gibi sağlık alanında da yeniden yapılanma çalışmalarını sürdürdüğünü, Genel Sağlık Sigortası (GSS) temelinde sağlık paydaşlarıyla ortak bir noktada buluşulduğunu kaydetti.

Kaliteli ve çağdaş sağlık hizmeti sunmak için yeni bir yapılanmaya gidileceğini belirten Bakan Gülle, “Sağlıkta yeniden yapılanma gerçekleşirken, elbette ki, süregelen alışkanlıklarımız ve anlayışlarımızda da önemli değişiklikler olacaktır. Bu sürecin sonunda, kolay ulaşılır, yüksek kaliteli sağlık hizmetlerini, sağlık standartlarının yükseltilmesini öngörüyoruz” dedi.

Bakan Gülle, insan kaynaklarının ve her türlü altyapının daha etkili kullanılmasını öngördüklerini kaydederek hasta ve çalışan memnuniyeti ile hasta odaklı yapılanmanın önemini vurguladı.

“GÜZELYURT MERKEZİNE BİR HASTANE YAPILACAK”

Güzelyurt bölgesinin sağlık hizmetleri açısından da gelişmemiş olduğunu ifade eden Gülle, “Bölge insanımızın olabildiğince merkeze gelmeden bölgesinde sağlık hizmetlerinden yararlanması perspektifiyle bu bölgelerimizi güçlendirme, geliştirme, ülke gereksinimlerine göre yeniden yapılandırma vizyonuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bakan Gülle, bu nedenle, Güzelyurt merkezine bir hastane yaparak Lefkoşa’ya doğru olan hasta akışını durdurmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

“HİZMET SEVİYESİ DÜŞMEYECEK”

Yeşilyurt bölgesinde bulunan ve ikinci basamak sağlık hizmeti veren Cengiz Topel Hastanesi’nin, bölgenin tarihsel simgesi durumunda bir hastane olduğunu ifade eden Sağlık Bakanı Gülle, “Bu hastanemizin seviyesini asla düşürmeden, hatta ‘Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi’ ile daha da yükselterek, ikinci basamak sağlık hizmeti veren bir hastane olarak geliştirileceğiz” dedi.

“KADRO ÇALIŞMALARI YAPILIYOR”

Cengiz Topel Hastanesi’nde hekim, personel eksikliğinin giderilmesine yönelik çalışma başlattıklarını da belirten Bakan Gülle, eksik kadroların 2015 yılı içerisinde doldurulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Hastanede altyapının da güçlendirilmesi çalışmalarının devam ettiğini bildiren Gülle, yeni ultrason ve röntgen cihazı, cerrahi ekipmanlar, endovizyon sistemleri gibi yatırımlarla, personeli de güçlendirerek hedeflerini gerçekleştirecelerini söyledi.

Lefke halkının hassasiyetine büyük değer verdiklerini ifade eden Bakan Gülle, “Lefkelilerle işbirliği ve dayanışma içerisinde, Lefke ve bölge köylerinin gelişmesi için çalışacağız” ifadelerini kullandı.