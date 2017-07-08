Güliz Ayla Güzelyurt Portakal Festivali’nde Konser Verdi

40. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında dün akşam Güliz Ayla konseri ve Yağmur Butik sponsorluğunda gerçekleşen “Yaz Defilesi” yer aldı.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre konser sonrası Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Güliz Ayla ve mankenlere teşekkür plaketi ile hediye sepeti takdim etti.

Konserin ardından Yağmur Butik sponsorluğunda H&V Ajans mankenlerinin sunumuyla “Yaz Defilesi” gerçekleşti.

Özçınar defilenin ardından Yağmur Butik Direktörü Damla Aldağ, H&V Ajans Sahibi Hayriye Vurdu ve mankenlere plaket ve hediye sepeti takdim edildi.

BİSİKLET PİYANGOSU…

Geceye katılan tüm izleyicilere “40. Yıl Piyango Bileti” dağıtıldı. Yapılan piyango çekilişiyle 14 kişiye bisiklet verildi.