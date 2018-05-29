Gülgün Kuzey Kıbrıs Rallisi 1-2-3 Haziran'da start aliyor

Necmi Belge

Kuzey Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu'nun takviminde yer alan Kuzey Kıbrıs Rallisi, 1Haziran 2018 tarihinde start alıyor. 1-2-3 Haziran 2018 tarihleri arasında yer alacak rallinin tanıtımı ile ilgili olarak, bugün Lefkosa Golden Tulip Otel' de bir basin toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısına Spor Dairesi Müdürü Kıbrıs Türk Otomobil Kurumu başkanı Tigin Kismir, üyeler Mahmut Sezinler, Can ben Özpaşa, Gülgün Süt Ürünleri Direktörü Yunus Betmezoglu ve pilot Deniz Fahri birer konuşma yaptı. Daha sonra başın toplantısı soru cevap bölümü ile sona erdi.