GÜLERCAN: “HAYATİ KONULAR, HÜKÜMET ÜSTÜ ÜLKE POLİTİKASI HALİNE GELMELİ”

Kuzey Kıbrıs Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Cemal Gülercan, hayati konuların, hükümet üstü ülke politikası haline gelmesi gerektiğini belirterek, bu yapılmadığı takdirde bir adım ileriye gidilemeyeceğini kaydetti.

Yazılı bir açıklama yapan Gülercan, ülke sorunlarına dikkat çekerek, “Konuşmamız gereken konulardan çok uzakta, hala 20 yıl önceki gündemler, teoride söylemesi kolay ama pratikte çalışmayacak önlemler ülke gündemini meşgul etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Toplumsal birlik için, geçici bir devlet, geçici bir düzen mantığından çıkıp, çağdaş, elli yıllık planlar yapabilmek için, artık oturup düşünmemiz gerektiği inancındayız” diyen Gülercan, “Aksi takdirde, gelecek nesillerimizin bu ülkede yaşamayacağının çok iyi farkındayız, dünyaya dağılıp farklı kültürler içinde kaybolup gitmiş bir Kıbrıs Türkü mü hayal ediyoruz? Yoksa gelecek nesillerimizin bu adada yaşayabilecekleri bir ortam mı?” ifadesine yer verdi.

Gülercan şunları kaydetti:

“Sürekli yükselen dövize karşı alınacak önlemler konusunda aspirin tedavileri önermek, ülkenin gerçek sorunlarından çok uzak durmak, tüm hükümet konsantresini kamu ve kamu ile ilgili konulara vermek maalesef gelen giden her hükümetin rutini haline gelmiştir. Ülkemizin birçok imkâna ve her alanda Türkiye Cumhuriyeti’nin maddi ve manevi desteğine sahip olmasına rağmen, çalışmayan, imkânları değerlendirmeyen, çağı yakalayamayan bozuk bir mekanizma haline gelmesi, hepimizi oldukça üzen ve ‘artık yeter’ dememize sebep olan bir gerçektir. Akdeniz’in ortasında deniz turizmi yapamamak, her yaştan ve her milletten kişiye hitap edebilecek atraksiyona sahip olabilecekken sokakta gezen ve para harcayan turist görememek, üç yüz bin nüfuslu bir ülkede 28 belediyeye, binlerce dağınık yetkiye ve 6 ilçeye sahip olup sürekli bir çatışma içerisinde olmak bizleri derinden yaralamaktadır”

Cemal Gülercan, özel sektöre, yatırıma, özelleştirmeye, radikal değişikliklere, başkanlık sistemine, belediye ve ilçelerin azaltılıp merkezleştirilmesine, kamunun reformlardan geçirilmesine konsantre olmak gerektiğini belirtti. Gülercan, “Bu konular ele alınmadıkça, ülkemizin kendi kendini toparlayıp, lokomotif sektörümüz olan turizm konusu başta olmak üzere, hiçbir konuda herhangi bir düzelme sürecine girmesini beklemediğimizi belirtmek isteriz” dedi.