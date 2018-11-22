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Gül tutuklu yargılanacak
Gül tutuklu yargılanacak
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Gül tutuklu yargılanacak

Alayköy’de meydana gelen “Kasti Hasar”, “Mülke Tecavüz”, “Kanunsuz Bıçak Taşıma”, “Korkutmak Maksadı ile Bıçak Taşıma”, “Şiddet Tehdidi” ve “KKTC’de ikamet izinsiz olmak” suçlamalarıyla ilgili tutuklanan Metin Gül bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Gül tutuklu yargılanacak

Alayköy’de meydana gelen “Kasti Hasar”, “Mülke Tecavüz”, “Kanunsuz Bıçak Taşıma”, “Korkutmak Maksadı ile Bıçak Taşıma”, “Şiddet Tehdidi” ve “KKTC’de ikamet izinsiz olmak” suçlamalarıyla ilgili tutuklanan Metin Gül bugün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

22 Kasım 2018 Perşembe 15:24
Gül tutuklu yargılanacak

Gül tutuklu yargılanacak

Evrim Kamalı
 

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Alayköy Polis Karakolu’nda görev yapan polis memuru Can Doğan olayla ilgili bulguları aktardı. Doğan, zanlının 21 Kasım 2018 tarihinde saat 16.45 raddelerinde Alayköy'de sakin Metin Gül’ün kız arkadaşı olan H.U’nun F.K isimli kadının evinde misafirlikte bulunduğu esnada bir cürüm işlemek kastı ile F.K'nin mülküne izinsiz girdiğini söyledi. Polis zanlının kız arkadaşı H.U’nun başka erkek şahıslarla Facebook üzerinden yazıştığı gerekçesiyle, tasarrufunda bulundurduğu ağız uzunluğu 15,5 santim, toplam uzunluğu 28,5 cm olan kahverengi tahta saplı ekmek bıçağını kanunsuz olarak taşıyarak, oturma odasında bulunan plastikten mamul beyaz renk oval yemek masasına kasten ve kanunsuz olarak bıçak elindeyken yumruk vurmak suretiyle kırıp 100 TL hasar yaptığını anlattı. Doğan, zanlının tasarrufundaki ekmek bıçağını kız arkadaşı H.U'ya doğrultup, “Facebook’tan engellemeyi kaldırmazsan seni öldürürüm, öldüreyim mi seni?” sözlerini söyleyerek ölümle tehdit edip şiddet tehdidinde bulunduğunu belirtti. 

Polis memuru Can Doğan, zanlının gönüllü bir ifade verip, suçlarını itiraf ettiğini söyledi. Başlatılan soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Doğan, TC vatandaşı olan zanlının 22 Ağustos 2018 tarihinden beri KKTC’de 91 gündür vize kaçağı olarak ikamet ettiğini aktardı. Doğan, ülkemizde son zamanlarda kadına şiddet olaylarının arttığına ve ölümle sonuçlandığına vurgu yaptı. Doğan, zanlının serbest kalması halinde şikâyetçiyi kıskançlık uğruna öldürme olasılığı olduğundan tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlı, “Özür diliyorum” dedi. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının iki ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.
 

Anahtar Kelimeler:
HasarGül
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