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GÜKAD’IN İKİNCİ EL EŞYA ÇADIRI CUMARTESİ GÜNÜ KURULUYOR

GÜKAD’IN İKİNCİ EL EŞYA ÇADIRI CUMARTESİ GÜNÜ KURULUYOR

27 Aralık 2017 Çarşamba 16:17
GÜKAD’IN İKİNCİ EL EŞYA ÇADIRI CUMARTESİ GÜNÜ KURULUYOR
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Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) cumartesi günü 7.00-13.00 saatleri arasında Güzelyurt Açık Pazar’da, dar gelirli bireylere yönelik İkinci El Eşya Çadırı’nı üçüncü kez kuruyor. 

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, GÜKAD, gönüllü bağış usulü ile topladığı ikinci el eşyaları cumartesi günü 5 TL’ye satışa sunacak. İkinci el eşya çadırında kıyafetten ayakkabıya, okul çantasından battaniyeye kadar pek çok eşyanın satışı yapılacak.

Kullanılmayan eşya ve giysilerin değerlendirilmesinin önemine de değinilecek ikinci el eşya çadırında daha önceki çadır etkinliklerinde olduğu gibi, ‘Çevre İçin Dayanışma Ekonomisi’ vurgusu yapılacak. 

GÜKAD açıklamasında, daha önce gerçekleştirilen ikinci el eşya çadırı etkinliklerinde elde edilen gelirlerle, Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne insülin enjeksiyonları için soğutma dolabı alınarak, sağlık merkezinin bu yöndeki ihtiyaçlarına katkı sağlandığı kaydedildi.

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