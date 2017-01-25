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25 Ocak 2017 Çarşamba 12:37

Gükad Alpagut’un Ölüm Yıldönümü İçin Anma Programı Düzenleyecek

GÜKAD (Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği), kurucu üyesi Avukat İ. Hakkı Alpagut’un vefatının 16’ncı yıldönümü çerçevesinde anma programı düzenleyecek.

Gükad Alpagut'un Ölüm Yıldönümü İçin Anma Programı Düzenleyecek
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Lefkoşa, 25 Ocak 17 (.): GÜKAD (Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği), kurucu üyesi Avukat İ. Hakkı Alpagut’un vefatının 16’ncı yıldönümü çerçevesinde anma programı düzenleyecek.

GÜKAD’dan yapılan açıklamaya göre, Dernek “Alpagut’un Anısına” isimli anma programı kapsamında, 27 Ocak Cuma günü saat 16:30’da Yuvacık Kabristanlığı’nda kabri başında anma töreni, saat 18:00’de GÜKAD lokalinde etkinlik ve ardından “Hakkı Alpagut Belgeseli” gösterimi gerçekleştirecek.

Açıklamada, “törenin; Kıbrıslı Türklerin egemenliği ve Kıbrıs adasının barış adası olması için verdiği mücadeleyi hatırlama, fikir, ilke ve disiplinli yaşamını, düşüncelerini, hatıralarını anlama ve anma; yardımsever, mütevazi ve toplumsal menfaatler için yılmadan çalışan, neşeli kişiliğini yeni kuşaklarla paylaşma, eski ve yeni ‘Omorfoluları bir araya getirme, iki toplumlu anma etkinliği düzenleme için gerçekleştirileceği” belirtildi.

AVUKAT İ. HAKKI ALPAGUT

Açıklamada Alpagut şöyle anlatıldı:

“Avukat İ. Hakkı Alpagut, 1950 yılında Omorfo’da doğmuş, 1958 ve 1963 yıllarında yaşanan şiddet olaylarında ailesiyle Lefkoşa’ya göç etmiş, yaşamını Omorfo’da sürdürmüş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nde uzun yıllar görev yapmış,  Güzelyurt’un ilçeleşme süreci, Bostancı – Astromerit  sınır kapılarının açılması, inanç özgürlüğü ve iki toplumlu sosyal kültürel faaliyetlerde aktif görev ve sorumluluklar üstlenmiş, bir çok demokratik toplum hareketlerine liderlik yanında Futbol Federasyonu’nda da görev yapmış olup ve en büyük ideali; adada yaşayan toplumların yüzleşmesi, barışın tesis edilmesi ve Federal Kıbrıs yaratılması idi.”

(UG/HA)

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