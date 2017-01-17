Guinness’e Aday



Gazimağusa’da 12 Ocak 2017 tarihinde, Narkotik Şube Ekiplerinin bir ikametgaha yaptığı baskın sonucunda tasarrufunda 25 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Dilek Şimşek ile konu uyuşturucu maddeyi kendisine verdiği iddia edilen Osman Özbayır, soruşturmalarının tamamlanmasına müteakip dün teminat maksatlı Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Mahkemede aktarılan bilgilere zanlılardan Osman Özbayır’ın toplamda 26 sabıkası bulunuyor. Suç profili ve dava dosyası kabarık olan Özbayır’ın tutuklu yargılanmasına karar verildi.Mahkemeye meseleyi anımsatan Narkotik Şube’de görevli polis memuru Özgür Biçenleroğlu, 12 Ocak 2016 tarihinde Gazimağusa’da yapılan baskın sonucunda, zanlı 1 Dilek Şimşek’İn tasarrufunda 25 gram uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.Zanlı 1 Dilek Şimşek’ten elde edilen soruşturma neticesinde 50 gram uyuşturucu maddeyi zanlı 2 Osman Özbayır’dan elde ettiğini ve bunun 25 gramını Özbayır’ın istemi ile henüz tespit edilemeyen zanlılara verdiğinin tespit edildiğini belirten Biçenleroğlu, soruşturmanın tamamlandığını bildirdi.Özbayır’ın benzer sabıkası var Zanlı 2 Osman Özbayır’ın 9 tanesi uyuşturucu olmak üzere toplam 26 tane sabıkası bulunduğunu ve uslanmaz bir suçlu profili çizdiğini vurgulayan Biçenleroğlu, serbest kalması halinde suç işlemeye devam etmesi kuvvetle ihtimal olan zanlının davaları görüşülünceye kadar Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.Polis, zanlı 1 Dilek Şimşek’in uygun bir teminatla serbest bırakılmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlı 2 Osman Özbayır’ın davaları görüşülünceye kadar ve her halükarda 1 ayı geçmeyen bir süre Merkezi Cezaevi’nde muhafaza edilmesine karar verdi.Zanlı 1 Dilek Şimşek’in de 6 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin, lehinde 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile serbest bırakılmasına emir verdi.Diyalog