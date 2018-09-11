Güçlü, “halassas Pınarı” Ve “tatlıcada Başlayan Okul Aşkı” İsimli Kitaplarının Gelirini Khyd’ne Bağışladı

Lefkoşa, 11 Eylül 18 (.): Mehmet Güçlü, “Halassas Pınarı” ve “Tatlıcada Başlayan Okul Aşkı” isimli kitaplarının satışından elde ettiği geliri, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı.



Dernek Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, Güçlü’nün kitabından elde edilen 1600 TL’yi Derneğe bağışladığını, sağlığı elverdiği sürece de, derneğe yardımlarının devam edeceğini belirtti.



Kocaismail, “güzel yürekli, örnek insan” dediği Mehmet Güçlü’nün, derneğin daimi bağışçılarından biri olduğunu ifade ederken, kendisine sağlık bereketinde bir hayat diledi; kanser hastalarının, Derneğin Sarı Laleler Atölyesi’nde yapmış olduğu ipek kozası tabloyu, oğlu Zafer Güçlü’ye takdim etti.



(HUR/ÖK)