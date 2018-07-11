banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93927
ALTIN
191.316
DOLAR
4.7579
STERLİN
6.2913
EURO
5.5739
Geri gelip teslim oldu
GERİ GELİP TESLİM OLDU
Bir tecavüz vakası daha
BİR TECAVÜZ VAKASI DAHA
İşcan hırsızlıktan yakalandı
İŞCAN HIRSIZLIKTAN YAKALANDI
25 Yaşındaki Abdülvahap Önar Kaldığı Otelin 4. Katından Düşerek Yaşamını Yitirdi
Kaldığı otelin 4.katından düştü!
banner282
Flaş Haber
Bir tecavüz vakası daha
Kapat

Güç – Sen, Yapılan Zamları Eleştirerek Süratle Vergi Reformuna Gidilmesini İstedi

Lefkoşa, 11 Temmuz 18 : Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç – Sen), ülkede süratle vergi reformuna giderek herkesin kazandığı oranda vergi ödemesi ve vergilerin tahsilatının da hükümet tarafından tam yapılmasını istedi.

Güç – Sen, Yapılan Zamları Eleştirerek Süratle Vergi Reformuna Gidilmesini İstedi

Lefkoşa, 11 Temmuz 18 : Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç – Sen), ülkede süratle vergi reformuna giderek herkesin kazandığı oranda vergi ödemesi ve vergilerin tahsilatının da hükümet tarafından tam yapılmasını istedi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:09
Güç – Sen, Yapılan Zamları Eleştirerek Süratle Vergi Reformuna Gidilmesini İstedi
Lefkoşa, 11 Temmuz 18 : Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç – Sen), ülkede süratle vergi reformuna giderek herkesin kazandığı oranda vergi ödemesi ve vergilerin tahsilatının da hükümet tarafından tam yapılmasını istedi.
Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman yaptığı açıklamada, yapılan elektrik ve akaryakıt zammının zam olmaktan öteye geçtiğini ve vatandaşla alay edilir noktaya gelindiğini savundu.
Dağman “Bizim ülkemiz hariç tüm ülkelerde az kazanandan az vergi, çok maaş artışı ve teşvik, çok kazanandan çok vergi az maaş ve az teşvik uygulaması yapılırken maalesef bizde tam tersi uygulanmakta ve yapılan zamlarda bunu göstermektedir. Tüm ülkenin elektrik yükü vatandaşın kullandığı konut elektriğine yapılan zam, insaf sınırlarını aşan vatandaşa yüklenmiş bir zam olmuştur. Akaryakıtta da durum aynıdır” dedi.
Hükümetin vereceği hayat pahalılığı artışının da yüzdelik üzerinden devam edeceğinden çok kazanan çok artış alırken, az kazananın az artış alacağını savunan Dağman, bu durumun kabul edilebilir olmadığını belirtti.
Dağman, hayat pahalılığı artışlarının da totalinin tüm vatandaşlara eşit bölünmesinin yapılması ülke adaleti için gerekli olduğuna işaret ederek, “hükümetin her sıkıştığında ya kendinin olan kamuyu eleştirdiğini ya da vatandaşı daha da hizaya getirmek için yasa yaptığını” söyledi.
Dağman açıklamasına şöyle devam etti;
“Bilinmelidir ki yapılan her yasa vatandaşı daha çok sıkmak, özgürlüğünü elinden almaktadır. Hükümetin görevi vatandaşın alım gücünü yükseltmek ve vatandaşının daha özgür yaşamasını sağlamaktır. Gümrük Çalışanları Sendikası GÜÇ – SEN, bu konu da üzerine düşeni yapacağı gibi toplumun tüm kesimlerini vereceği tüm mücadeleye de destek vermeye hazır olduğunu Kamuoyuna bildirir” 
(AK/HÖ)

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brtk Müdürü Özkurt, Çağdaş Ve Demokratik Bir Toplumun Göstergesinin Özgür Bir Basın Olduğunu Vurguladı
Brtk Müdürü Özkurt, Çağdaş Ve Demokratik Bir Toplumun Göstergesinin Özgür Bir Basın Olduğunu Vurguladı
Yyk Başkanı Üstün Tüm Basın Emekçilerinin Basın Gününü Kutladı
Yyk Başkanı Üstün Tüm Basın Emekçilerinin Basın Gününü Kutladı
Girne Belediye Başkanı Güngördü Yardımsever Kadınlar Birliği İle Görüştü
Girne Belediye Başkanı Güngördü Yardımsever Kadınlar Birliği İle Görüştü
2017 Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algı Raporu Açıklandı
2017 Kuzey Kıbrıs Yolsuzluk Algı Raporu Açıklandı
Sol Hareket: “hükümetin Bir Ekonomi Politikası Yok Ve Ekonomik Kriz Karşısında Hükümetin Acizliğinin Faturasını Halk Ödemek Zorunda Bırakılıyor”
Sol Hareket: “hükümetin Bir Ekonomi Politikası Yok Ve Ekonomik Kriz Karşısında Hükümetin Acizliğinin Faturasını Halk Ödemek Zorunda Bırakılıyor”
Kamu-Sen, Basının, Demokrasinin ve Cumhuriyetin Kökleşmesinde Önemli Bir Yere Sahip Olduğunu Belirtti
Kamu-Sen, Basının, Demokrasinin ve Cumhuriyetin Kökleşmesinde Önemli Bir Yere Sahip Olduğunu Belirtti
Cengizköy’de Çıkan Yangında 46 Ağaç Yandı!
Cengizköy’de Çıkan Yangında 46 Ağaç Yandı!
UBP Milletvekili Tatar: “Erdoğan’ın İlk Ziyaretlerini Azerbaycan ve KKTC’ye Yapmasının Stratejik Anlamı Çok Değerli”
UBP Milletvekili Tatar: “Erdoğan’ın İlk Ziyaretlerini Azerbaycan ve KKTC’ye Yapmasının Stratejik Anlamı Çok Değerli”
Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu… 1 Tabanca, 5 Tutuklu
Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu… 1 Tabanca, 5 Tutuklu
"Çaluda: “Zamlar; Halkı Fakirleştirdi, Özellikle Özel Sektör Çalışanlarının Boynuna Adeta İp Doladı”
"Çaluda: “Zamlar; Halkı Fakirleştirdi, Özellikle Özel Sektör Çalışanlarının Boynuna Adeta İp Doladı”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim