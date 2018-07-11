Güç – Sen, Yapılan Zamları Eleştirerek Süratle Vergi Reformuna Gidilmesini İstedi





Lefkoşa, 11 Temmuz 18 : Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç – Sen), ülkede süratle vergi reformuna giderek herkesin kazandığı oranda vergi ödemesi ve vergilerin tahsilatının da hükümet tarafından tam yapılmasını istedi.Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman yaptığı açıklamada, yapılan elektrik ve akaryakıt zammının zam olmaktan öteye geçtiğini ve vatandaşla alay edilir noktaya gelindiğini savundu.Dağman “Bizim ülkemiz hariç tüm ülkelerde az kazanandan az vergi, çok maaş artışı ve teşvik, çok kazanandan çok vergi az maaş ve az teşvik uygulaması yapılırken maalesef bizde tam tersi uygulanmakta ve yapılan zamlarda bunu göstermektedir. Tüm ülkenin elektrik yükü vatandaşın kullandığı konut elektriğine yapılan zam, insaf sınırlarını aşan vatandaşa yüklenmiş bir zam olmuştur. Akaryakıtta da durum aynıdır” dedi.Hükümetin vereceği hayat pahalılığı artışının da yüzdelik üzerinden devam edeceğinden çok kazanan çok artış alırken, az kazananın az artış alacağını savunan Dağman, bu durumun kabul edilebilir olmadığını belirtti.Dağman, hayat pahalılığı artışlarının da totalinin tüm vatandaşlara eşit bölünmesinin yapılması ülke adaleti için gerekli olduğuna işaret ederek, “hükümetin her sıkıştığında ya kendinin olan kamuyu eleştirdiğini ya da vatandaşı daha da hizaya getirmek için yasa yaptığını” söyledi.Dağman açıklamasına şöyle devam etti;“Bilinmelidir ki yapılan her yasa vatandaşı daha çok sıkmak, özgürlüğünü elinden almaktadır. Hükümetin görevi vatandaşın alım gücünü yükseltmek ve vatandaşının daha özgür yaşamasını sağlamaktır. Gümrük Çalışanları Sendikası GÜÇ – SEN, bu konu da üzerine düşeni yapacağı gibi toplumun tüm kesimlerini vereceği tüm mücadeleye de destek vermeye hazır olduğunu Kamuoyuna bildirir”(AK/HÖ)