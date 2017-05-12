Güç-sen, Ek Mesailerin Salı Gününe Kadar Ödenmesini İstedi

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), 3 aydan bu yana ek mesailerinin ödenmediğini bildirdi ve salı günü mesai bitimine kadar ödenmemesi durumunda ek mesai görevi kabul etmeyeceklerini açıkladı.

“ÖDEYEMEYECEKSEN ÇALIŞTIRMAYACAKSIN, ÇALIŞTIRIRSAN ÖDEYECEKSİN”

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), 3 aydan bu yana ek mesailerinin ödenmediğini bildirdi ve salı günü mesai bitimine kadar ödenmemesi durumunda ek mesai görevi kabul etmeyeceklerini açıkladı.

GÜÇ-SEN’den yapılan açıklamada, “Çalışanlar olarak gerekli iyi niyeti gösterdiğimize inanıyoruz. 3 aydan beri cebimizden harcayıp, çalıştığımız hakkımızı istiyoruz. Bu hakkımız bize lütuf değildir. Kamuoyunda böyle gösterilmek isteniyor. Buna şiddetle karşı çıkıyoruz” denildi.

“Ödeyemeyeceksen çalıştırmayacaksın, çalıştırırsan ödeyeceksin” denilen açıklamada, ek mesailerin, talep eden ithalatçı, ihracatçı ve iş insanları tarafından ödendiğine de dikkat çekildi.

Açıklamada, “Çalışanımız bunun içerisinden çok azını almaktadır. Çalışanımız adına toplanan ek mesai paraları hükümet tarafından kâr edilerek kullanılmaktadır. Günü gününe toplanan ek mesai kalemindeki paradan hakkımızın zamanında ödenmesini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

(DOĞ/GUR)