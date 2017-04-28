Güç-sen Başkanı Dağman: “gümrüğün Eksik Kadrolarına İstihdam Yapılmıyor”

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Derviş Dağman, hükümetin kritik yer olan ve devletin en çok gelir toplayan dairesi olmasına rağmen, gümrüğün eksik olan münhal kadrolarına “Hükümet planında yok, istihdam yapamam” diyerek istihdam yapmadığını savundu.

Lefkoşa, 28 Nisan 17 : Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Derviş Dağman, hükümetin kritik yer olan ve devletin en çok gelir toplayan dairesi olmasına rağmen, gümrüğün eksik olan münhal kadrolarına “Hükümet planında yok, istihdam yapamam” diyerek istihdam yapmadığını savundu.

Dağman, GÜÇ-SEN Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada “Binlerce gencimiz işsiz, aşsız, psikolojisi bozulmuş iş beklerken sınavsız ‘torpille’ geçici memur, geçici işçi almaya devam edilmekte ve bir çok sınav geçerek daire kadrolarında bulunan memurların yer ve görevlerine bu geçici kadrosuz, sınavsız alınan kişileri yerleştirmeye çalışmaktasınız” ifadelerini kullandı.

“Kamu reformu” diyenlerin kamuyu kendilerinin bozduğunu iddia eden Dağman, hükümetin “Ben yaparım olur” zihniyetini sürdürdüğünü ifade etti.

“Bu gibi sınavsız alınanlara şiddetle karşıyız” diyen Dağman, kamudaki boş kadrolara münhal ilan edilerek tüm gençlerin adil olarak yarışmalarının sağlanması gerektiğini bildirdi.

(RU/HÖ)