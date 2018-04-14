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GÜÇ - SEN’İN 13. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI... BAŞKAN DERVİŞ DAĞMAN...

Gümrük Çalışanları Sendikası GÜÇ - SEN’in 13. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Kurulda yapılan seçim sonucunda başkanlığa Derviş Dağman getirildi.

GÜÇ - SEN’İN 13. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI... BAŞKAN DERVİŞ DAĞMAN...

Gümrük Çalışanları Sendikası GÜÇ - SEN’in 13. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Kurulda yapılan seçim sonucunda başkanlığa Derviş Dağman getirildi.

14 Nisan 2018 Cumartesi 16:17
GÜÇ - SEN’İN 13. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI... BAŞKAN DERVİŞ DAĞMAN...
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Gümrük Çalışanları Sendikası GÜÇ - SEN’in 13. Olağan Genel Kurulu bugün yapıldı. Kurulda yapılan seçim sonucunda başkanlığa Derviş Dağman getirildi.

GÜÇ-SEN’den yapılan açıklama şöyle:

“Gümrük Çalışanları Sendikası GÜÇ - SEN’in XIII. Olağan Genel Kurulu, bugün, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası lokalinde gerçekleşti. Divanın oluşması ile birlikte kurula başkan Derviş Dağman, Sendikal Platform adına Selma Eylem, öğretmenler adına Şener Elcil, işçiler ve özel sektör adına Hasan Felek, kamu adına Güven Bengihan ve basın adına Ali Kişmir konuşma yaptı. Mali ve faaliyet raporlarının onayından sonra yapılan seçimlerde başkanlığa Derviş Dağman seçildi.

Yönetim Kurulu ve kurullar aşağıdaki gibi oluştu.

YÖNETİM KURULU:

01. ALİ ÖZKANTÜRK
02. BEYHAN OSMANLILAR
03. ELMAS KAVUNOĞLU
04. EMRE AKKAGÜN
05. ERTUĞRUL TOROSLU
06. FIRAT KARABAŞAK
07. GÖKHAN AKSOY
08. HATİCE DUVARCI
09. HÜSEYİN MÜEZZİN
10 KUDRET MİRALAY
11. MEHMET TANKURT
12. SERKAN ABDURRAHMANOĞLU
13. TALAT ALİCİK
14. YUSUF ERSOY

DENETLEME KURULU: DİSİPLİN KURULU:

01. AHMET T. DEVECİOĞLU 01. ALİ YÖNEY
02. HASAN GÜRSES 02. MUSTAFA K. ERGÜVEN
03. MEHMET TOSUN 03. ÖZDEN ÇOBAN

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