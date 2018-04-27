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Güç-Sen’den Gazimağusa Limanı ile ilgili açıklama

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Derviş Dağman Gazimağusa Limanı’ndaki sorunların kökten çözümü için yapılan girişimleri takdirle izlediklerini belirterek, çalışmalara destek belirtti.

Güç-Sen’den Gazimağusa Limanı ile ilgili açıklama

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Derviş Dağman Gazimağusa Limanı’ndaki sorunların kökten çözümü için yapılan girişimleri takdirle izlediklerini belirterek, çalışmalara destek belirtti.

27 Nisan 2018 Cuma 09:27
Güç-Sen’den Gazimağusa Limanı ile ilgili açıklama

DAĞMAN: “LİMANIN TRAFİK, YÜK, TEMİZLİK GİBİ SORUNLARINI KÖKTEN ÇÖZME GİRİŞİMLERİNİ TAKDİRLE İZLİYOR, ÇALIŞMALARA DESTEK VERİYORUZ”

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Derviş Dağman Gazimağusa Limanı’ndaki sorunların kökten çözümü için yapılan girişimleri takdirle izlediklerini belirterek, çalışmalara destek belirtti.

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“Bütün gayemiz daha işlevsel ve yaşanabilir bir liman yaratmaktır” diyen Dağman, sürecin takipçisi olacaklarını da kaydetti.

Mağusa Limanı’nın çalışma ortamıyla ilgili Güç-Sen olarak defalarca uyarıda bulunduklarını, basın açıklaması ve eylem yaptıklarını kaydeden Dağman, limanla ilgili son gelişmeleri yazılı bir açıklamayla değerlendirdi.

Gazimağusa Limanı için KKTC Limanlar Dairesi Müdürlüğü,  Gazimağusa Liman Başkanlığı ve Gümrük Müdürlüğü’nün Gazimağusa Gümrük Şube Amirliği ile eşgüdüm içinde başlattıkları çalışmalara işaret eden Derviş Dağman, “Güç-Sen, limanın trafik, yük, temizlik gibi sorunlarını kökten çözme yönündeki girişimleri takdirle izliyor, çalışmalara tam destek veriyor” dedi.

 

Son Güncelleme: 27.04.2018 12:42
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