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GÜÇ-SEN Kamu Hizmeti Komisyonu Binasında Yüksek Radyasyona Rastlandığını Belirterek, Hükümeti Önlem Almaya Çağırdı

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Erol Emin, Kamu Hizmeti Komisyonu binasında yapılan radyasyon ölçümünde, limitlerin çok üzerinde radyasyona rastlandığını belirterek, bu durumun çalışanlar için endişe edici bir durum olduğu kaydedildi.

GÜÇ-SEN Kamu Hizmeti Komisyonu Binasında Yüksek Radyasyona Rastlandığını Belirterek, Hükümeti Önlem Almaya Çağırdı

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Erol Emin, Kamu Hizmeti Komisyonu binasında yapılan radyasyon ölçümünde, limitlerin çok üzerinde radyasyona rastlandığını belirterek, bu durumun çalışanlar için endişe edici bir durum olduğu kaydedildi.

19 Aralık 2014 Cuma 11:58
GÜÇ-SEN Kamu Hizmeti Komisyonu Binasında Yüksek Radyasyona Rastlandığını Belirterek, Hükümeti Önlem Almaya Çağırdı
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 Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Erol Emin, Kamu Hizmeti Komisyonu binasında yapılan radyasyon ölçümünde, limitlerin çok üzerinde radyasyona rastlandığını belirterek, bu durumun çalışanlar için endişe edici bir durum olduğu kaydedildi.

Yazılı açıklama yapan Emin, hükümeti acilen tedbir almaya, gerekirse binayı tahliye etmeye davet etti.

DOĞUŞ DERYA

Öte yandan Emin, milletvekili Doğuş Derya’ya yapılan saldırıları, antidemokratik,  insan hakları ve kadın haklarına bir saldırı olarak kabul ettiklerini belirterek, protesto etti.

Açıklamada, savaşların her daim insanlığa acı getirdiği vurgulandı.

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