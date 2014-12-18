Güç-Sen, Gümrük Personelini Kutladı

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN) Başkanı Erol Emin, altyapı ve personel eksikliğine rağmen gümrük çalışanlarının her türlü mal ve narkotik kaçakçılığa karşı mücadele ettiğini kaydetti.

Emin yazılı açıklamasında, geçtiğimiz gün Lefkoşa kargo ambarında yurtiçi kargo ile koli içerisinde gelen esrarın gümrük memurları tarafından tespit edilerek narkotik polise teslim edildiğini, 26 Eylül’de de yine Yurtiçi Kargo’nun getirdiği 10 extacy hap ve bir miktar esrarın gümrükçüler tarafından ortaya çıkarıldığını kaydetti.

Gümrük memurlarını tebrik eden GÜÇ-SEN Başkanı Emin, etkin ve eksiksiz hizmet için personel ve altyapı sorunlarının süratle giderilmesi gerektiğini de ekledi.