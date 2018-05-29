Güç-sen Girne Gümrük Şube Amirliği’nde 2 Saatlik Uyarı Grevi Yaptı!



DAĞMAN:” ÜYEMİZ BİRLİKTİR, DESTEĞİ TAMDIR. KAVGA YOLUNU SEÇMEK İSTEMİYORUZ. HÜKÜMET DİYALOĞU SEÇSİN, BİZ DİYALOĞA AÇIĞIZ”



Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Girne Gümrük Şube Amirliği’nde personel eksikliği nedeniyle 2 saatlik uyarı grevi yaptı.

Girne Şube Amirliği’nde 10.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilen uyarı grevine, personelin tamamı katıldı.

Grev, gümrük çalışanlarının “yangın yerine dönen memleket”, “kadın ve çocuk istismarı” için alkışlı protestosuyla başladı.

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman basına yaptığı açıklamada, Girne şubesine personel eksikliği nedeniyle bir çok işin yapılamadığı ve personelin 7/24 çalıştığını, sosyal hayatı unutmuş vaziyette olduğunu söyledi.

2 yıldır hükümetle müzakere yapıldığını belirten Dağman, “İlk etapta Gümrüğün Mağusa şubesinin ihtiyacı olan 7 tane III. Derece Gümrük ve Rüsumat Memurluğu kadrosuna hükümet tasarrufunu kullanarak, boş olan bu kadrolara 42 kişi yetki vererek kadroyu artırma kararı aldı” dedi.



Dağman, ancak alınan bu 42 kişinin dağıtımın adil olmadığını savundu.Dağman, Mağusa’dan sonra en ihtiyaçlı bölge olan Girne için 6 atama yapılacağı söylenmesine rağmen, 3 atama yapılarak, Girne şubesindeki çalışanları hiçe sayıldığını, 42 atamanın hiç de bölgeler göz önünde tutularak, yapılmadığını ileri sürdü.Gümrüğün yetki alanında kara giriş kapıları, havalimanı ve limanlar olduğunu ve resmi ve sivil suçlar olmak üzere çok geniş bir görev alanları bulunduğuna dikkat çeken Dağman, şu anda Gümrüklerde 70 personel eksikliği bulunduğunu kaydetti.Şu anda Lefkoşa bölgesinde yığılma olurken, iş hacmi daha çok olan Girne ve Gazimağusa’da personel eksikliğinin devam ettiğini ileri süren Dağman, personelin 7/24 çalıştığını, sosyal hayatını unutmuş vaziyette olduğunu vurguladı.Tüm ilgili makamları atamaların ihtiyaca göreve, bölgelere ve adreslere göre yapılması çağrısında bulunan Dağman, eksikliğin giderilmemesi halinde çalışan eksikliği nedeniyle işlerin yapılamayacağını söyledi.Girne şubesine en az 6 personelin ataması yapılmazsa, eylemlerinin artarak devam edeceğine işaret eden Dağman, hükümete bugün yapılan grevi diyaloğu başlatma eylemi olarak değerlendirilmesi çağrısında bulundu.Dağman,” Üyemiz birliktir, desteği tamdır. Kavga yolunu seçmek istemiyoruz. Hükümet diyaloğu seçsin, biz diyaloğa açığız” diyerek, personelin daha düzgün ve verimli çalışabilmesi için önünün açılması gerektiğini kaydetti.Dağman, personel eksikliği yanında, gemilere bir disiplin getirilmediğini, gemilerin istediği saatte gelebildiğini, personelin de bunu beklemek zorunda olduğunu söyleyerek, bu konuda bir tüzük yapılmasını, İngiliz döneminden kalan yasalarla bu işin yürütülemeyeceğini de sözlerine ekledi.