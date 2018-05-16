Güç-Sen, Filistin halkına yapılan saldırıyı kınadı

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen), “Filistin halkına yapılan orantısız saldırıyı” kınadı.



Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin de içinde olduğu Akdeniz’in ceset yatağı haline döndüğünü, kıyılara, 7 yaşından 70 yaşına kadar masum insan bedenlerinin vurmakta olduğunu, Irak’tan Suriye’ye milyonlarca insanın öldüğünü, öldürüldüğünü, şimdi de Filistin’de masum halkın üzerine ateş açılarak 60’tan fazla insan öldürüldüğünü kaydetti.



Terörizmin dini dili ve ırkı olmadığını ve hepsini toptan lanetlediklerini kaydeden Dağman, yıllarca varoluş mücadelesi veren Kıbrıs Türk halkının mazlum milletlerin yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.



Dağman, “Sendikamız Güç-Sen de, komşumuz Ortadoğu halklarına yapılan buzulmü kınarken; sağduyu sahibi tüm insanlara barış çağrısını yineler. Filistin halkına yapılan bu orantısız saldırıyı şiddetle kınarız” ifadelerini kullandı.