Güç-Sen'den Hükümete Uyarı...

DAĞMAN: “EK MESAİLERDEN KESİNTİ YAPILIRSA FAZLA MESAİ YAPMAYACAĞIZ…”

Gümrük Çalışanları Sendikası (Güç-Sen) Başkanı Derviş Dağman, hükümetin ek mesailerde kesintiye gitme kararı vermesi halinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi’ne ait hiçbir noktada fazla mesai yapmayacaklarını duyurdu.

Dağman, yazılı açıklamasında, ek mesaiden kesinti yapılarak tasarruf sağlanamayacağını vurgulayarak, Bakanlar Kurulu’nun kararı resmi şekilde duyurmasından itibaren hiçbir noktada ek mesai kabul etmeyeceklerini, “fazla mesaiye kalmayarak hükümetin tasarruf tedbirlerinde de katkı koymuş olacaklarını” kaydetti.

