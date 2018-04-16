Guatemala, Belize İle Toprak Anlaşmazlığı İçin Sandık Başında

Orta Amerika ülkesi Guatemala, komşusu Belize ile olan toprak ihtilafının Lahey'de bulunan Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) çözülmesi için sandık başına gitti.



Hükümet, referandumda sorunun çözümü için UAD'ye başvurulması için halktan yetki istedi.



Guetemala, Belize'nin Karayip Denizi kıyısındaki ülkenin güney yarısını oluşturan yaklaşık 11 bin kilometrekarelik bir alanda hak iddia ediyor. Anlaşmazlığın UAD'ye taşınması için Belize'nin de aynı başvuruyu yapması gerekiyor. UAD'nin vereceği karar ancak her iki tarafın da hakemliği kabul etmesinin ardından bağlayıcı olabiliyor.



Anlaşmazlığa konu olan bölgede yerleşim sınırlı ve nüfus yoğunluğu az. Doğal koruma alanlarını içinde barındıran bölgede az sayıda tarımla uğraşan köy, balıkçı kasabası ve turizm merkezi bulunuyor.



Anlaşmazlığın kökeni 200 yıl öncesinde Guatemala'nın İspanyol, Belize'nin İngiliz sömürgesi olduğu dönemlere dayanıyor.



