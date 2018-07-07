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Gripin Güzelyurt’ta Konser Verdi

Lefkoşa, 7 Temmuz 18 : Rock müzik grubu Gripin, 41. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında konser verdi.

Gripin Güzelyurt’ta Konser Verdi

Lefkoşa, 7 Temmuz 18 : Rock müzik grubu Gripin, 41. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında konser verdi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 11:27
Gripin Güzelyurt’ta Konser Verdi
Lefkoşa, 7 Temmuz 18 : Rock müzik grubu Gripin, 41. Güzelyurt Portakal Festivali kapsamında konser verdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, konser dün akşam Amfi Tiyatro Açık Alan’da yer aldı.
Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, konserin sonunda Gripin’in solisti Birol Namoğlu’na gecenin anısına plaket takdim etti.
(ÖZ/SEL) FOTOĞRAFLI
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