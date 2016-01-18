“Grip Olan, Ateşi Olan Tüm Hastalar Hemen Hekime Başvurmalı”

BESİM: “KRİZİ İYİ YÖNETELİM... BÖLGELERE DE GRİP POLİKLİNİĞİ AÇILMALI”

“ZAMANINDA AŞI KAMPANYASI YAPILMADIĞI İÇİN HASTALAR ÇOK DİKKATLİ OLMALI”

“GRİP OLAN, ATEŞİ OLAN TÜM HASTALAR HEMEN HEKİME BAŞVURMALI”

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Filiz Besim halk arasında domuz gribi olarak bilinen H1N1 virüsünün neden olduğu grip vakalarıyla ilgili açıklama yaparak, panik olmak yerine krizi iyi yönetmek, bu bağlamda grip polikliniği uygulamasını bölgelere de taşınmak gerektiğini söyledi.

“Son günlerde ülkemizi de etkisi altına alan H1N1 virüsünün neden olduğu grip vakalarımız vardır” diyen Besim, Türkiye’de grip vakalarında yüzde 11-25 oranında bu virüsün neden olduğunun saptandığını aktardı. Besim, bu gribin risk grubu hastalarda yüzde 9-10 oranında öldürücü olabildiğine işaret etti.

Besim, risk grubundaki hastaların, 65 yaş üzeri hastalar, kortizon tedavisi gören hastalar, HIV pozitif olan hastalar, kanser tedavisi görenler, diyaliz hastaları, kalp hastaları ve iki yaş altı çocuklar olduğunu belirtti.

Ülkede uygun zamanda bu virüse karşı aşılama kampanyası yapılmadığı için risk grubundaki hastaların şu anda çok dikkatli olması gerektiğini ifade eden Besim, grip olan, ateşi olan tüm hastaları hemen hekimlerine başvurmaya çağırdı.

“Sabunla sık sık el yıkama, kapalı kalabalık alanlarda fazla bulunmama ve riskli ortamlarda maske takmak tavsiye edilen önlemler arasındadır” diyen Besim, hasta çocukların kesinlikle okula gönderilmemesini, okula giden hasta çocukların da hemen öğretmenleri tarafından evlerine gönderilmesini istedi.

“BÖLGELERE DE GRİP POLİKLİNİĞİ AÇILMALI”

Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne grip polikliniği açmasının olumlu olduğunu dile getiren Besim, krizi yönetebilmek için bu uygulamanın bölge hastaneleri ve sağlık ocaklarına da taşınması gerektiğini anlattı

Besim şunları kaydetti:

“Bakanlık olarak Burhan Nalbantoğlu hastanesine bir grip polikliniği açılması önemlidir. Ancak bu krizi yönetebilmek için bu polikliniklerin perifer hastanelerinde de bir an önce açılması ve orada görevlendirilecek olan hekimlerin Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde görevli olan dört enfeksiyon uzmanı ile birlikte vakaları koordine etmesi gerekmektedir.

Grip olan her vakayı Burhan Nalbantoğlu’na çağırmak zaten felç durumda olan bu merkez hastanemizi daha da felç etmek demektir. Yine Lefkoşa’ya gelemeyecek olan yaşlı ve hasta kişilere periferde de hizmet sunabilmek çok önemlidir. Salgının boyutunu saptayabilmek için bulgusu olan her hastaya test yapılmalı ve Tamiflu (grip ilacı) periferde de hastalara verilebilmelidir.”

Dünya sağlık örgütünün hazırladığı “Grip Algoritması”nın tüm hastanelere ve doktorlara ivedi olarak dağıtılması ve tüm hekim ve hastanelerin işbirliği ile çalışılması gerektiğini dile getiren Besim “Sağlık Bakanlığının enfeksiyon uzmanlarının katkısıyla bu krizi yönetmesi çok önemlidir” dedi.



