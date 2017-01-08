GRİP AŞILARI ÇÜRÜYOR HALK HABERDAR DEĞİL



Havaların iyice soğuması ile birlikte grip hastalığında artış yaşandı. Gribe yakalananlar hastanelere akın ederken, devlet hastanelerinde ücretsiz olarak yapılan grip aşılarına rağbet olmadığı belirtildi. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Nesil Bayraktar, kış aylarında grip salgınlarının görülmesinin normal olduğunu ancak grip virüslerinin kanser, diyabet gibi hastalıkları olanları, 2 yaş altı çocuklar ve 65 yaş üstü kişilerde tehlikeli olduğunu dile getirdi. Bayraktar, gripten korunmanın en etkili yolunun aşı olduğunu ancak devlet hastanelerinde ücretsiz olmasına rağmen çoğu kişinin aşı yaptırmadığını dile getirdi. Bayraktar, Toplumun büyük kısmı bundan haberdar değil. Etkin bir tanıtım yapılmadı. Kaç kişi aşı olduğuna veya olmadığına dair elimizde veri yok. Bu konuda istatistiki bir çalışma yapılmıyor. Aşı konusunda halkı bilinçlendirecek çalışma yapılması gerekiyor” dedi.Bayraktar, grip olan kişilerin en büyük yanlışının gelişi güzel antibiyotik kullanmak odluğunu ifade ederek, son 4-5 yıldır antibiyotik kullanılmaması konusunda uyarı yapmalarına rağmen halen bu alışkanlığın bitmediğini söyledi. Bayraktar, antibiyotiğin bakteriyel enfeksiyonlarda direnci azalttığını belirterek, “Eğer gripten kaçınmak istiyorsa öncelikli olarak aşı yaptırmamız gerekiyor” dedi.Grip aşılarının devlet hastanelerinde ücretsiz yapıldığını ancak halkın bu konuda bilinçli olmamasından dolayı çoğu kişinin aşı yaptırmadığını dile getiren Bayraktar sözlerini şöyle sürdürdü: “Grip aşısı bizi hastalıklardan korur ve kış aylarına girilmeden yaptırılması gerekiyor. Ancak devlet hastanelerinde ücretsiz olmasına rağmen çoğu kişi yaptırmıyor. Toplumun büyük kısmı bundan haberdar değil. Etkin bir tanıtım yapılmadı. Kaç kişi aşı olduğuna veya olmadığına dair elimizde veri yok. Bu konuda istatistiki bir çalışma yapılmıyor. Aşı konusunda halkı bilinçlendirecek çalışma yapılması gerekiyor.”Aşının en koruyucu yöntem olduğunu kaydeden Bayraktar, gripten korunmanın yollarından bazılarının ise elleri sık sık yıkamak, maske takmak, hapşırırken dikkat etmek olduğunu dile getirdi. Bayraktar, “Domuz gribi, kuş gribi gibi tehlikeli virüslerden kaçınmalıyız. Öncelikle aşı yaptırmalıyız. Maske takmalı, ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Gribe yakalananlar evde dinlenmeli, dinlenemiyorsa toplum içerisinde hastalığın yayılmaması için dikkatli olmalıdır. Öpüşerek, sarılarak selamlaşmamalıdır. Doktora gidilmeden ilaç alınmamalı. Mesele sudafed diye bir ilaç var. Tansiyon hastası biri bunu kullandığı zaman akşama kalp krizi geçirebilir. Risk grubunda olan hastalar mutlaka doktora gitmeli ve ona göre ilaç kullanmalıdır” dedi. Bayraktar, hasta kişilerin bu dönemde bol meyve tüketmesi gerektiğini de belirtti.Grip virüslerinin 2 yaşın altındaki çocuklarda ve 65 yaşın üstündeki kişiler için daha tehlikeli olduğunu kaydeden Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Nesil Bayraktar, şeker, tansiyon, kalp hastalığı olanların, kanser tedavisi görenlerin grip virüsü kapmaları halinde ciddi sorunlara yol açabileceğini ifade ederek, bu semptomları gösteren altta yatan hastalıkları olanların zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde doktora başvurmaları gerektiğini açıkladı. Bayraktar, özellikle risk grubunda olanların grip aşısı olmamalarının hayati önem taşıdığını dile getirdi.Bu yıl görülen grip salgını oranının beklenen düzeyde olduğunu, sıklıkla İnfluenza virüsünün görüldüğünü kaydeden Bayraktar, “Bu yıl görülen virüsler bünyemizin alıştığı virüslerdir ve aşıları vardır. Ancak önümüzdeki 2-3 sene içerisinde virüslerin mutasyona ( değişim) uğraması bekleniyor” dedi.Star Kıbrıs