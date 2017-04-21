Gözyaşları sel oldu

Gazimağusa’da önceki gün bir cafe önünde kocası Özgür Okumuş tarafından bıçaklanarak öldürülen Burcu Okumuş dün son yolculuğuna uğurlandı. Burcu Okumuş'un cenazesi uçakla İstanbul'a oradan da memleketi Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'ne götürüldü. Burcu Okumuş için öğle namazının ardından Bozhane Camisi'nde cenaze namazı kılındı.AK Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çaturoğlu, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın da katıldığı cenaze namazında Burcu Okumuş'un yakınları gözyaşlarını tutamadı. Burcu Okumuş, cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Ereğli Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.