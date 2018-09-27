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Gözyaşları içinde toprağa verildi

Gözyaşları içinde toprağa verildi

27 Eylül 2018 Perşembe 22:07
Gözyaşları içinde toprağa verildi

Gözyaşları içinde toprağa verildi...

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Çayırova’daki evinden 17 Eylül tarihinde ayrılan ve 22 Eylül tarihinde cansız bedeni Kaplıca-Mersinlik arasında deniz kıyısında bulunan 18 yaşındaki Veysel Coşkun bugün son yolculuğuna uğurlandı. Coşkun’un cenazesi bugün Çayırova Mezarlığında kılınan öğlen namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Cenazeye ailesinin yanı sıra sevenleri de katıldı. Annesi ise cenaze de sinir krizi geçirdi, ayakta durmakta güçlük çekti.

DNA testi sonucu cesedin Veysel Coşkun'a ait olduğu belirlenmişti...

18 yaşındaki Veysel Coşkun, 17 Eylül tarihinde Çayırova'daki evinden ayrılmış ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Çoşkun için arama çalışmaları başlatan polis ekipleri telefon sinyallerinden Coşkun’un Kaplıca bölgesinde olduğunu tespit etmiş ve arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırmıştı. 22 Eylül tarihinde arama çalışmaları sırasında ilk önce Coşkun’un kıyafetleri ve telefonu bulunmuş ardından ise 1 kilometre yakında deforme olmuş ve tanınmaz halde olan bir erkek cesedi bulunmuştu. Kimliği belirsiz erkek cesedi otopsi ve DNA testi amacıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılmıştı. Cesetten ve Coşkun'un ailesinden alınan örneklerde DNA testi yapılmış ve cesedin kayıp olan Veysel Coşkun’a ait olduğu belirlenmişti.

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