“Gözlerin Ardından Müzikal” Down Sendromu Konusunda Farkındalık İçin Sahneleniyor

OYUN CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE 17 EKİM’DE YDÜ AKM’DE, 19 EKİM’DE DAÜ KÜÇÜK SALON’DA ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEK



Down Sendromu konusunda farkındalık oluşturma amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Gözlerin Ardında Müzikal” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.



Cumhurbaşkanlığı basın bürosunun açıklamasına göre, Tiyatro Keyfi’nin sahneleyeceği oyun 17 Ekim Çarşamba Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde; 19 Ekim Cuma ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Küçük Salon’da sahnelenecek.



Girişin ücretsiz olduğu oyun saat 20.00’da başlayacak.

