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“Gözlerin Ardından Müzikal” Down Sendromu Konusunda Farkındalık İçin Sahneleniyor

“Gözlerin Ardından Müzikal” Down Sendromu Konusunda Farkındalık İçin Sahneleniyor

11 Ekim 2018 Perşembe 12:44
“Gözlerin Ardından Müzikal” Down Sendromu Konusunda Farkındalık İçin Sahneleniyor

OYUN CUMHURBAŞKANLIĞI HİMAYELERİNDE 17 EKİM’DE YDÜ AKM’DE, 19 EKİM’DE DAÜ KÜÇÜK SALON’DA ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEK

Down Sendromu konusunda farkındalık oluşturma amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Gözlerin Ardında Müzikal” isimli tiyatro oyunu sahnelenecek.

Cumhurbaşkanlığı basın bürosunun açıklamasına göre, Tiyatro Keyfi’nin sahneleyeceği oyun 17 Ekim Çarşamba Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde; 19 Ekim Cuma  ise Doğu Akdeniz Üniversitesi Küçük Salon’da sahnelenecek. 

Girişin ücretsiz olduğu oyun saat 20.00’da başlayacak.
 


Son Güncelleme: 11.10.2018 15:50
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