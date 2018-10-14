“Gözlerin Ardında Müzikal” Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Seyirciyle Buluşuyor

Kıbrıslı Türk oyuncu Eda Kandulu’nun başrollerini, müzisyen Özgün Uğurlu ile paylaştığı ve Tiyatro Keyfi’nin sahneye koyduğu “Gözlerin Ardında Müzikal” isimli tiyatro oyunu önümüzdeki hafta Lefkoşa ve Gazimağusa’da seyirciyle buluşuyor.

Kemal Başar’ın yönettiği ve Nava Seval’in eserinden yola çıkarak oluşturulan oyun, Down Sendromu konusunu ele alıyor. Aküstik müzikal formdaki eserin prömiyeri şubat ayında gerçekleşmiş ve yıl içerisinde Berlin, Londra ve İsrail’de sahne alarak büyük ilgi görmüştü.

Down Sendromlu oğlunun doğumundan sonra herkes tarafından yalnız bırakılan bir annenin eşi ile olan inişli çıkışlı ilişkisini konu alan oyunda, Özgün Uğurlu canlı müzikal performans sergiliyor.

17 Ekim Çarşamba, Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde; 19 Ekim Cuma ise Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Küçük Salon’da sahne alacak olan oyun her iki gün de saat 20.00’de başlayacak.

Oyun, KKTC Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ücretsiz sahnelenecek