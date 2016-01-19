Gözler Yılın İlk Asgari Ücretinde

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yeni üyeleri belirlendi, gözler yılın ilk asgari ücretine çevrildi. 15 üyeli Komisyon’da devlet, işçi ve işveren kanadını temsilen 5’er üyelerini belirleyerek, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’na sundu. Geçtiğimiz Bakanlar Kurulu toplantısında, tarafların önerdiği üyeler kabul edildi, komisyon başkanlığına yeniden İsmet Lisaniler getirildi. Yeni Komisyon üyeleri Asgari Ücretler Yasası’na göre belirlenirken, Komisyonunun henüz ne gün toplanacağı netleşmedi.

Yılın ilk asgari ücretiyle ilgili hesaplamaların sürdüğünü ve ön gördükleri rakamı belirleyeceklerini söyleyen Hür-İş Başkanı Yakup Latifoğlu ise İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’nın komisyonu toplama çağrısını beklediklerini kaydetti.

Mevcut asgari ücret 1730 TL

Hatırlanacağı üzere Asgari Ücret 18 Ağustos 2015 tarihinde brüt olarak saatlik 10 TL, günlük 80 TL, haftalık 400 TL, aylık 1730 TL olarak belirlenmişti. 1 Eylül 2015’den itibaren geçerli olan asgari ücret, işçi tarafı temsilcilerinin 5 ret oyuna karşılık, 5 devlet ve 5 işveren temsilcisinin 10 kabul oyuyla kabul edilmişti. Ardından çok tartışılan asgari ücret üzerine Başbakan Ömer Kalyoncu, “Geçen yıl tarafların üçü de farklı pozisyonlardaydı. Zorlayarak bir noktaya gelindi ve geç çıkan bir karar oldu” diyerek asgari ücrette esas sorunun hayat pahalılığı ve bunun yansıtılması meselesi olduğunu belirtmişti.

Gözler bakanlıkta

Geçen yıl işçi temsilcilerini memnun etmeyen asgari ücret ile ilgili gözler bakanlığa çevrildi. Yılın ilk asgari ücretini belirlemek üzere işçi temsilcileri Çalışma Bakanlığı’ndan çağrı bekliyor. Ücret Tespit Komisyonu Başkanı İsmet Lisaniler, İçişleri ve Çalışma Bakanlığı’nın komisyonun toplanması için henüz karar üretmediğini ve herhangi bir belirlenmediğini dile getirdi.

Latifoğlu: “Hesaplarımızı yaparak teklifimizi belirleyeceğiz”

İşçi temsilcileri adına Hür-İş Başkanı Yakup Latifoğlu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu üyelerinin belirlendiğini belirterek, komisyonun ne zaman toplanacağı ve ne zaman çağrı yapılacağının henüz bilinmediğini söyledi. Latifoğlu, yeni asgari ücret için henüz hesaplamaların yapılmadığını söyleyerek, farklı rakam önerileri olduğunu ifade etti. Ağustos ayındaki yapılan hesaplamalara göre 2 bin 869 TL’ye ihtiyaç duyularak, buna göre masaya bir rakam önerdiklerini hatırlatan Latifoğlu, bu yılın ilk asgari ücretinin belirlenmesi için market ürünleri fiyatı üzerinden rakamın elde edileceğini

aktardı. Latifoğlu, hesaplamalar yapıldıktan sonra Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında son rakamı masaya koyacaklarını ifade etti.





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