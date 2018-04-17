Gözler yargıda

Mustafa Hacı Ali işletmeleri dün yaptığı açıklamada cezayı ödemediği yönündeki iddiaların gerçekleri yansıtmadığını belirtti. Rekabet Kurulu tarafından kendilerine kesilen cezanın nihai karar olmadığını ve kararların Yüksek İdare Mahkemesine istinaf edilmek hakkıyla verildiğinin belirtildiği açıklamada, Mustafa Hacı Ali işletmeleri olarak Rekabet Kurulunun kararını Yüksek İdare Mahkemesinde dava dosyalayarak itiraz ettiklerini söylediler. Rekabet Kurulu tarafından verilen cezanın ancak Yüksek İdare Mahkemesi tarafından da onaylanması halinde geçerli olacağını belirten Musatafa Hacı Ali işletmeleri henüz nihai kararı verilmemiş bir cezanın geçerli olmadığını ve verilen cezanın haksız olduğunu iddia ettiler.

HALKIMIZA UCUZ YUMURTA SATTI DİYE CEZALANDIRILAN MUSTAFA HACI ALİ İŞLETMELERİ ADALETİ YARGIDA ARIYOR

Mustafa Hacı Ali İşletmeleri, bazı yayın organlarında çıkan haberlere karşı, dün bir açıklama yaparak, amaçlarının halka kaliteli ve ucuz yumurta sunmak olduğunu vurgulayarak, Rekabet Kurulu'nun 'ucuz yumurta satışı' cezası ile yargıya başvurulduğu açıklandı.

Hacı Ali İşletmeleri'nden yapılan açıklama şöyle;

'Sayın Halkımıza duyuru,

Rekabet Kurulu firmamıza, Özkul Özyiğit'in 'Mustafa Hacı Ali İşletmeleri halkımıza yumurtayı ucuza satıyor' iddiasıyla yaptığı şikâyet üzerine ceza kesmiştir. Adil olmayan bu kararı Mustafa Hacı Ali İşletmeleri kabul etmemiş ve yargıya başvurmuştur.

Mahkemelere intikal eden bu dava yakın zamanda görüşülecektir. Yeni Bakış ve Afrika gazetelerinde bu konuyla ilgili tek taraflı çıkan haberler maksatlıdır.

Hacı Ali İşletmeleri ürünlerini, kendi özkaynakları ile son teknolojiye sahip insan eli değemeden üretip paketleyen yumurta çiftlikleri kurmuş ve halkımıza kaliteli ve ucuz yumurta sunmaktan gurur duyan bir işletmedir.'