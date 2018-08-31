Gözler Polise Çevrildi

Dün Mağusa’da düzenlenen 30 Ağustos Zafer bayramı kutlamalarında yaşanan bir durum vatandaşların tepkisine neden oldu…

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Dün Türkiye’de olduğu gibi KKTC’nin de dört bir yanında 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkulu bir şekilde kutlandı. Kutlamalara Mağusa’da katıldı ancak Mağusa kutlamalarında yaşanan bir olaya vatandaşlardan büyük tepki geldi. Kutlamaların başlarında İstiklal Marşının okunduğu sırada tüm trafik akışı ve yaya trafiği dururken bir restorana ait RB 177 plakalı motosiklet sürücüsünün istiklal marşına aldırmadan yoluna devam etmesine vatandaşlar büyük tepki gösterdi. Gazetemize ulaşan bir vatandaşlar çektikleri görüntüleri bizlerle paylaşarak polisin konu ile ilgili işlem başlatmasını istedi. Yapılan araştırma sonucunda söz konusu motosikletin Tab Gıda’ya (Burger Cıty) ait olduğu öğrenildi. İstiklal marşının okunduğu sırada yoluna devam eden sürücü hakkında polisin ne gibi bir işlem yapacağı merak konusu oldu ve gözler polise çevrildi.