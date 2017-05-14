Gözler Adli Tıpta



Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Erol Vardan’ın annesi Akile Vardan’ın ölümü ile ilgili soruşturma devam ederken, önceki gün mahkeme emri ile mezarı açılan 88 yaşındaki Akile Vardan’ın otopsisi dün yapıldı.Polisten edinilen bilgide, Vardan’ın vücudundan alınan örneklerin incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp’a gönderildiği öğrenildi.Vardan’ın şüpheli ölümü ile ilgili polisin soruşturması ise gelecek olan sonuca göre seyrini değiştirecek.Akile Vardan’ın ailesi, otopsisi yapılmadan gerçekleşen cenaze töreninin ardından, Polis Genel Müdürlüğü’ne konunun araştırılması için yazılı bir şikâyette bulunmuştu.Bunun üzerine harekete geçen Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube ekipleri, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne başvuru yaptı.Mahkeme, Akile Vardan’ın mezarının açılıp, hem otopsisi hem de adli incelemesi yapılması için emir verdi.Mahkeme emri üzerine mezar önceki gün uzman ekipler tarafından açıldı.Havadis