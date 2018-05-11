Gözde Özerk Genç’in “Küçüklere Mutluluk Sırları” kitabının tanıtımı yapıldı

Gözde Özerk Genç’in kaleme aldığı “Küçüklere Mutluluk Sırları” kitabının tanıtımı SOS Çocukköyü’nde gerçekleştirildi.

İlkokul ve okul öncesi çağda olan çocuklara uygun hazırlanan, bu yıllarda gelişecek kişiliklerine olumlu katkıda bulunulmayı amaç edinen kitabın satışından elde edilecek gelir SOS Çocukköyü’ne bağışlanacak.

SOS Çocukköyü’nden yapılan açıklamaya göre, çocuklara sevgiyi ve doğru düşünce ve davranış şekillerini aşılamak, çatışma ve dışlama kültürünü azaltmak, zorbalığın çocukluk çağında yaygınlaşmasını engellemek amacıyla yazarın kaleme aldığı kitap, aileler ve öğretmenler için önemli bir kaynak niteliğinde.

Küçüklere Mutluluk Sırları kitabı Lefkoşa’da SOS Çocukköyü Derneği ve Deniz Plaza’dan, Girne’de Deniz Plaza ve Mucize Kanatlar Kitap Kafe’den ve Gazimağusa’da yine Deniz Plaza’dan temin edilebilecek.

Gözde Özerk Genç daha önce de “Uyanış” isimli şiir kitabının tüm gelirini Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’na, “Barış’tık” isimli şiir kitabının tüm gelirini de Kıbrıs Türk Multiple Skleroz (MS) Derneği’ne bağışlamıştı.