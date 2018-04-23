Gözay: “Önce sorunlar çözülsün sonra yeni ‘T’ iznine ihtiyaç var mı yok mu diye görüşülür”

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kemal Gözay, yeni hükümetin çok başarlı işler yapacağına inandıklarını ancak ilgili bakanın yeni ‘T’ izinleri dillendirmeye başladığını savunarak, bundan duydukları rahatsızlığı belirtti.
Gözay, yazılı açıklamasında, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı’na ziyaretlerde bulunarak, sektörün içersindeki sorunları paylaşıp nasıl aşılacağı konusunda görüş bildirdiklerini, bakanın da sorunları konusunda çalışma başlatacağını, yasal değişiklikler yaparak sorunları kökten çözeceğini ve özel araçlarla taşımacılık yapılamaycağını kendilerine aktardığını belirtti.
Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kemal Gözay, yeni hükümetin çok başarlı işler yapacağına inandıklarını ancak ilgili bakanın yeni ‘T’ izinleri dillendirmeye başladığını savunarak, bundan duydukları rahatsızlığı belirtti.