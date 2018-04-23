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Gözay: “Önce sorunlar çözülsün sonra yeni ‘T’ iznine ihtiyaç var mı yok mu diye görüşülür”

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kemal Gözay, yeni hükümetin çok başarlı işler yapacağına inandıklarını ancak ilgili bakanın yeni ‘T’ izinleri dillendirmeye başladığını savunarak, bundan duydukları rahatsızlığı belirtti.

Gözay: “Önce sorunlar çözülsün sonra yeni ‘T’ iznine ihtiyaç var mı yok mu diye görüşülür”

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kemal Gözay, yeni hükümetin çok başarlı işler yapacağına inandıklarını ancak ilgili bakanın yeni ‘T’ izinleri dillendirmeye başladığını savunarak, bundan duydukları rahatsızlığı belirtti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:04
Gözay: “Önce sorunlar çözülsün sonra yeni ‘T’ iznine ihtiyaç var mı yok mu diye görüşülür”

Birleşik Taksiciler Birliği Başkanı Kemal Gözay, yeni hükümetin çok başarlı işler yapacağına inandıklarını ancak ilgili bakanın yeni ‘T’ izinleri dillendirmeye başladığını savunarak, bundan duydukları rahatsızlığı belirtti.
Gözay, yazılı açıklamasında, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanlığı’na ziyaretlerde bulunarak, sektörün içersindeki sorunları paylaşıp nasıl aşılacağı konusunda  görüş bildirdiklerini, bakanın da sorunları konusunda çalışma başlatacağını, yasal değişiklikler yaparak sorunları kökten çözeceğini ve özel araçlarla taşımacılık yapılamaycağını kendilerine aktardığını belirtti. 

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Gözay şöyle dedi; “Fakat gelin görün ki son zamanlarda ilgili bakan, daha hiç bir sorunumuzu çözmeden yeni T izinlerinin (taksi,minibüs,otobüs, vs.. ) verileceğini dillendirmeye başladı. Seçim yatırımı olarak bu düşünceden vazgeçmesini kendisine tüm taksi birlikleri olarak öneririz. Önce mevcut sorunlar çözülür, daha sonra ilgili birlikler çağrılır ve ihtiyaç var mı yok mu diye görüşülür. Bunun dışında sayın bakan ‘bildiğini yapacak’ düşüncesinde olacak olursa, bizler de tüm Taksi birlikleri olarak haklı mücadelemizi şiddetli eylemlerle yaparak, kimsenin bu sektör üstünden rant sağlayamayacağını gösteririz .”
 

Son Güncelleme: 23.04.2018 18:18
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BirleşikTaksicilerBirliğiTIzinleriKaygısı
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