Görmezler Derneği İle Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü, Zeytin Dalı HarekÂtı’na Destek Amacıyla Topladıkları Parayı Büyükelçi Kanbay’a Takdim Etti

Lefkoşa, 26 Nisan 18 : Kıbrıs Türk Görmezler Derneği ile Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü 1981, Zeytin Dalı Harekâtı’na destek amacıyla topladıkları bağışları TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’a takdim etti.

Büyükelçi Kanbay da, TC Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen takdim töreninde, çekleri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’a verdi.

Kıbrıs Türk Görmezler Derneği 5 bin TL, Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü 1981 de 4 bin 160 TL bağışladı.

Kanbay, TC’nin YPG ve diğer terör unsurlarına karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı bağlamında TSK’ya ve Türk Devletine destek ve bağlılık için yapılan katkı ve destek mesajlarından mutluluk duyduklarını belirtti.

Görmezler Derneği ile Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü’nün kendi gönüllerinden gelerek TSK’ya ve Mehmetçiğe duydukları bağlılığı ortaya koymak için bağış yapma arzularını dile getirdiklerini anlatan Kanbay, “teşekkürlerimizle, gönülden kalpten şükranlarımızı da ortaya koymak için komutanımızla da bir araya geldik” dedi.

Kıbrıs Türk halkının duygu ve düşüncelerini, desteklerini sürekli görüp dinlediklerini belirten Kanbay, Kıbrıs Türk halkına içten destekleri için teşekkür etti.

Kanbay, Anadolu halkıyla birlikte Kıbrıs Türk halkının da terörle mücadelede yanlarında olduğunu güçlü şekilde hissettiklerini vurgulayarak, gönülden gelen bu katkıların miktarının önemi olmadığını söyledi.

YÜCETÜRK

Görmezler Derneği Başkanı Derviş Yücetürk, dernek olarak topladıkları 5 bin TL’yi Mehmetçiğe iletmekten mutlu olduklarını belirterek, Ekim ayında organize ettikleri Bahar Gökhan konserinin gelirini de bağışlayacaklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının geçmişte zor günlerden geçtiğini ve bugünkü durumunu Mehmetçiğe ve Anavatana borçlu olduğunu belirten Yücetürk, TC Büyükelçiliğinin kurulduğu günden beri derneklerine yaptığı katkıları anlattı.

Yücetürk, Büyükelçi Kanbay’ı dernek binalarını görmeye davet etti.

YAMUK

Yarköy Pamukkale Gençlik Spor Kulübü 1981 Başkanı Muharrem Yamuk da, kulüp faaliyetleri hakkında bilgi vererek, sadece futbol kulübü olmadıklarını, bölge gençlerine ve kadınlarına da kültürel ve sosyal dayanışma imkanı sağladıklarını belirtti.

Türk ordusunun her zaman yanlarında olduğunu bilmenin güveni içerisinde yaşadıklarını dile getiren Yamuk, imkanları doğrultusunda topladıkları 4 bin 160 TL’yi Kanbay’a verdi.

(AK/ÖK) FOTOĞRAFLI

Haber: Arzu Köprülü Fotoğraf:Hüseyin Sayıl