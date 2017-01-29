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29 Ocak 2017 Pazar 08:08

Göreve Hidayet Ağören Yeniden Seçildi

Göreve Hidayet Ağören Yeniden Seçildi
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 Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği 7. Olağan Genel Kurul toplantısı, dün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleşti. Genel kurulda birlik başkanlığına yeniden Hidayet Ağören seçildi.

Kıbrıs Türk Diyetisyenler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, başkanlığa yeniden Uzman Diyetisyen Hidayet Ağören seçilirken; Genel Sekreterliğe Yrd. Doç. Dr. Seray Kabaran; Eğitim Koordinatörlüğüne Uzm. Dyt. Gözde Okburan; Halkla İlişkiler Koordinatörlüğüne Uzm. Dyt. Tuğçe Cumaoğlu ve Mali İşler Koordinatörlüğüne Uzm. Dyt. Burcu Barbaros Nazif getirildi.
Açıklamaya göre, Denetleme kurulunda Dyt. Gizem Olgaç, Dr. Dyt. Müjgan Öztürk Arıkbuka, disiplin kuruluda ise; Dyt. Funda Bilginer, Dyt. Orhan Özdengiz  ve Dyt. Mehmet Miralay görev alacak.

Birlik başkanlığına tekrar getirilen Uzm. Dyt. Hidayet Ağören genel kurula katılan tüm üyelere teşekkür ederken, devam edilecek olan yeni yönetim yılında ekibiyle birlikte özveri ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.


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