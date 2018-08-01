Görevden alma ve atamalar...

BAŞBAKANLIK, MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI, BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANLIĞI İLE TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI'NDA BAZI BÜROKRATLAR DEĞİŞTİ

Lefkoşa, 1 Ağustos 18 (.): Bazı daire müdürlüklerinde, üçlü kararnameyle atama ve görevden almalar yapıldı.

Atama ve görevden almalarla, Başbakanlık, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nda bazı bürokratlar değişti.

Resmi Gazete'nin 30 Temmuz tarihli sayısında yayımlanan üçlü kararnamelere göre atamalar şöyle:

“Başbakanlık Dairesi Müdürlüğü'ne Umure Örs, Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyeliklerine Nüvit Tulumbacı ve Mehmet Baturay; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürlüğü'ne Salih Sarpten, Kültür Dairesi Müdürlüğü'ne Şehbal Hamzaoğulları, Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanlığı'na Ahmet Karahan, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürlüğü'ne Neşe Ertok; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürlüğü'ne Ramadan Gökşan, Hayvancılık Dairesi Müdürlüğü'ne Gönen Vurana; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Dairesi Müdürlüğü'ne Serhan Kazmacı, Plan ve Proje Müdürlüğü'ne Ahmet Aydın getirildi. “

GÖREVDEN ALINANLAR

Yine Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren üçlü kararnamelerle Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi Haldun Şevketoğlu; Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Havva Dağsever, Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp, Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Başkanı İley Fedai Taşkın, Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Müdürü Ersin Doğaç; Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi Müdürü Ozan Özuyanık, Hayvancılık Dairesi Müdürü Burcu Vudalı; Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi Müdürü Nazmiye Çelebi ve Karayolları Dairesi Müdürü Ahmet Aydın ise görevlerinden alındı.

